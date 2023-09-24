التوتر يتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين: شهيدان في الضفة وقصف لحدود غزة واقتحامات للأقصى

غزة ـ القدس ـ «القدس العربي»: تصاعد التوتر الميداني من جديد في المناطق الفلسطينية، واستشهد شابان شمال الضفة، فيما استمرت المواجهات الشعبية على حدود غزة الشرقية، بما ينذر بانفجار الأوضاع بشكل أخطر، رفضا لهجمات الاحتلال والمستوطنين، والتي زادت حدتها خلال موسم الأعياد اليهودية.

واستشهد الشابان أسيد أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، جراء إصابتهما برصاص قاتل في الرأس، خلال اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال لمخيم نور شمس التابع لمدينة طولكرم من عدة جهات، حيث جرى تشييع جثمانيهما ظهر الأحد في موكب جنائزي كبير، دعا خلاله المشاركون للانتقام والرد على هذه الهجمات.

وكان نشطاء المقاومة تصدوا للاقتحام الواسع للمخيم، ودارت هناك اشتباكات مسلحة، فجر خلالها المقاومون عبوات ناسفة، أسفرت إحداها عن إعطاب جرافة عسكرية، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود، فيما قامت جرافات أخرى بتخريب الشارع الرئيس للمخيم، واستهدفت العديد من مناطق المخيم بقذائف مضادة للدروع.

كذلك نفذت قوات الاحتلال عدة حملات دهم لمناطق متفرقة في الضفة، واعتقلت عددا من المواطنين، وكان أبرزها الذي طال حرم جامعة بير زيت، وشاركت فيه نحو 50 آلية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية طلاب، وعبث بمحتويات الجامعة واعتدت على حراسها. وقالت جامعة بير زيت ووزارة التعليم العالي في بيانات أصدرتها “إن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية”.

وتواصل التوتر الميداني أيضا على طول الحدود الشرقية لغزة، حيث نظمت من جديد التظاهرات الغاضبة، التي قام خلالها الشبان بإشعال النار في إطارات السيارات، ورشق الثكنات العسكرية التي يتحصن في داخلها الجنود بالحجارة، فيما قام الجنود بإطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، وأوقعوا عدة إصابات في صفوفهم، كما استهدفت طائرة حربية نقاط رصد للمقاومة على حدود وسط وشمال القطاع، على غرار اليومين الماضيين.

وفي ظل توقعات الاحتلال بتصعيد عسكري بسبب فعاليات الحدود، قرر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الدفع بكتيبتين جديدتين في مناطق غلاف غزة، وجاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمنطقة الحدود، بهدف الوقوف عن قرب على صورة الأوضاع الميدانية، تبعها عقد جلسة أمنية مع رئيس الأركان ومسؤولين في الاستخبارات.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة التصعيد الإسرائيلي الخطير، واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى لجر المنطقة إلى “مربع العنف والتصعيد”.

وفي السياق، شددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، عقب اجتماع عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، على ضرورة تصعيد المقاومة، وعلى رأسها المسلحة في وجه الاحتلال، وأعلنت أنها ناقشت تشكيل “جبهة موحدة للمقاومة” في الميدان.

إلى ذلك فقد طبقت سلطات الاحتلال مع ساعات الفجر الأولى قرار الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية، والذي أغلقت بموجبه كل المعابر، بحجة حلول “عيد الغفران”، في وقت شرعت فيه جماعات المستوطنين المتطرفة، التي تعرف باسم “جماعات الهيكل” المزعوم، باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غيليك، بعد أن حرضت أنصارها خلال الأيام الماضية على القيام بأداء “طقوس تلمودية” و”محاكاة قربان الغفران”، في المقابل منعت قوات الاحتلال المنتشرة المرابطات المبعدات عن الأقصى من الصلاة والوجود في منطقة باب السلسلة، تزامناً مع الاقتحامات.

وقامت سلطات الاحتلال برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل عقب وصول عشرات الإنذارات بنوايا تنفيذ عمليات فلسطينية، وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع عمليات إطلاق نار في اتجاه أهداف إسرائيلية، استهدفت عربات مستوطنين ومستوطنات في عدة مناطق في الضفة الغربية.