التوتر يرتفع على جبهة غزة والاحتلال يستعد للتصعيد ويبقي على عقوبات منع خروج العمال 

غزة – “القدس العربي”:

ارتفعت حدة التوتر على جبهة غزة، بعد أن واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” في وجه العمال، وذلك بزعم استمرت التظاهرات الشعبية قرب السياج الفاصل، وذكرت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد مع تصاعد الوضع الميداني، لعمليات إطلاق صواريخ من القطاع.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإبقاء على معبر بيت حانون “إيرز” المخصص لحركة الأفراد، والواقع شمال قطاع غزة، مغلقا وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي.

وجاء القرار بأمر مباشر من وزير الجيش الإسرائيلي يؤآف غالانت، بزعم استمرار المواجهات الشعبية التي ينظمها شبان على الحدود الشرقية للقطاع، رفضا لهجمات الاحتلال ضد القدس والمسجد الأقصى.

وقالت “القناة 14” العبرية إن المؤسسة الأمنية، تستعد لاستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتقدر أن استمرار إغلاق المعبر سيقرب هذا الاحتمال، وذلك على وقع استمرار الفعاليات الشعبية على طول الحدود.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد ردود أفعاله، بما يتجاوز إغلاق معبر “إيرز” أو مهاجمة مواقع فارغة لحركة حماس عند الحدود، وهذا ما قد يدفع إلى تصعيد أكبر.

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء الاثنين، أن قواته العسكرية تعرضت أيضا خلال الفعاليات الشعبية، لإطلاق نار من جهة قطاع غزة.

ومساء الاثنين أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح وبحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم، خلال مشاركتهم في الفعاليات الشعبية الغاضبة.

ووفقا لمصادر محلية، فقد استهدف جنود الاحتلال أيضا بقنابل الغاز بشكل مباشر، الطواقم الطبية، خلال عملها شرق مخيم جباليا.

وبسبب تصاعد الوضع الميداني على الحدود، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز تواجده على حدود قطاع غزة، من خلال الدفع بمزيد من الجنود، بسبب تخطيط حركة حماس لتنظيم الفعاليات الشعبية الغاضبة.

كما رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة التأهب، استعدادا للأعياد اليهودية وتحديدا “يوم الغفران” و”عيد العرش”، وذلك بعد ازدياد عدد التقارير التي تحذر من تنفيذ العمليات.

وفي السياق، قالت نقابة عمال غزة، إن الاحتلال يستخدم ملف تصاريح العمال كـ “ورقة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي” ويربطه بالأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وقال رئيس النقابة سامي العمصي في تصريح صحفي “الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال، التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع”.