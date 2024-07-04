التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس

لندن: تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزها على الأمريكية روبن مونتغمري، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وتفوقت أنس جابر على منافستها بنتيجة 1/6 و5/7، لتتأهل إلى الدور الثالث حيث ستواجه الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

وكانت سفيتولينا قد تأهلت للدور ذاته بعد فوزها على الألمانية جولي نيمير بنتيجة 3/6 و 4/6.

وتأهلت الأمريكية دانييل كولينز إلى الدور الثالث، بعد فوزها على المجرية دلما جالفي بواقع 3/6 و 4/6.

وستلتقي كولينز في الدور المقبل مع البرازيلية بياترس حداد مايا، والتي تأهلت بعد انسحاب منافستها الكولومبية ماريا أوسوريو.

وبلغت اللاتفية يلينا أوستابينكو الدور ذاته، عقب تغلبها على الأوكرانية داريا سنيجور 3/6 و/6صفر، لتضرب موعدا مع الأمريكية برناردا بيرا التي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا 6/3 و3/6 و.4/6

من جانبها، تأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا إلى الدور الثالث بعد فوزها على الألمانية لورا سيجموند 3/6 و6/3 و3/6، وستواجه الفائزة من مواجهة الدنماركية كارولين فوزنياكي والكندية ليلى فيرنانديز.

وبعد أن ضمنت وصيفة بطولة ويمبلدون لمرتين، مكانها في الدور الثالث للبطولة، طلبت أنس جابر من المنظمين السماح لها بمشاهدة مباراة المنتخب الإنكليزي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مشجعة كرة القدم أنس جابر، نجحت في الفوز على الأمريكية روبن مونتجمري لتضرب موعدا مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا بعد غدا السبت، وهي المباراة التي قد تتعارض مع موعد مباراة إنجلترا أمام سويسرا في أمم أوروبا.

وبعدما وجدت المصنفة العاشرة عالميا وقتا لمشاهدة هدف التعادل الذي سجله جود بلينجهام لصالح إنجلترا في مواجهة سلوفاكيا يوم الأحد الماضي، وفوز البرتغال بضربات الترجيح على سلوفينيا، تأمل النجمة البالغة من العمر 29 عاما في مشاهدة المزيد من مباريات أمم أوروبا هذا الاسبوع.

وقالت أنس جابر بعد فوزها 1/6 و:5/7 “كنت أشاهد العديد من المباريات”.

وأضافت: “شعرت بخيبة أمل إزاء بعض المباريات لأنني أعتقدت أن المباريات ستكون أكثر إثارة”.

وتابعت أنس جابر: “لقد شاهدت البرتغال في المباراة الأخيرة، حينما أضاع كريستيانو رونالدو ضربة جزا، كنت أبكي معه لأنني أحبه كثيرا”.

وأوضحت: “شاهدت مباراة إنجلترا حينما عادوا من بعيد وكنت متوترة للغاية لأنني أردت فوزهم، التسجيل في آخر دقيقة أمر لا يصدق. جود بلينجهام كيف يمكنك أن تجازف بوضع الكرة بتلك الطريقة”.

وقالت: “نعم أنا مشجعة كبيرة لكرة القدم وأتمنى أن أحصل على فرصة مشاهدة المنتخب الإنكليزي”.

(د ب أ)