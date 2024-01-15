التونسية أنس جابر تتقدم في أستراليا المفتوحة للتنس

ملبورن: بدأت التونسية أنس جابر محاولة جديدة لكي تصبح أول عربية وأول أفريقية تحرز لقبا كبيرا في ملاعب التنس بتحقيق فوز مستحق بواقع 6-3 و6-1 على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الاثنين.

وكانت المصنفة السادسة جابر التي أطلق عليها مشجعوها لقب “وزيرة السعادة” في تونس اقتربت كثيرا من التتويج بلقب كبير عندما صعدت لنهائي بطولة ويمبلدون فِي آخر نسختين كما خسرت في نهائي أمريكا المفتوحة أمام البولندية إيجا شيانتيك في 2022.

وقالت جابر (29 عاما) التي ودعت البطولة من الدور الثاني في العام الماضي في ظل معاناتها من مشكلات صحية “العودة إلى هنا أمر مميز.. قررت الاستراحة لبعض الوقت قبل المشاركة في أستراليا المفتوحة”.

وأضافت “الوضع لم يكن جيدا جدا بالنسبة لي في العام الماضي وكنت متوترة قليلا لكن الجمهور جعلني أقل توترا. رأيت بعض المشجعين الذين كانوا يشجعونني خلال التصفيات في 2016. لقد كانوا يتابعونني منذ أن كنت أشارك في التصفيات.. شكرا لكم على حضوركم ودعمي طوال سنوات عديدة”.

وبعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال نجحت جابر في كسر إرسال منافستها الأوكرانية لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى قبل أن تحسم الفوز.

وظهرت جابر بصورة أفضل كثيرا في المجموعة الثانية وتقدمت 3-1 بضربة أمامية هائلة وواصلت تفوقها الواضح على منافستها لتحقق الفوز بالمباراة وتضرب موعدا في الدور المقبل مع ميرا أندريفا أو برناردا بيرا.

(رويترز)