رياضة | تقارير رياضية

التونسية أنس جابر تثأر من الكازاخية ريباكينا وتبلغ قبل نهائي ويمبلدون- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

لاعبة التنس التونسية أنس جابر

حجم الخط
0

لندن: واصلت النجمة التونسية أنس جابر حملتها الناجحة في منافسات فردي السيدات ببطولة إنكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وصعدت أنس جابر للدور قبل النهائي للبطولة، المقامة على الملاعب العشبية، عقب فوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 1.

وبذلك، ثأرت أنس جابر من خسارتها أمام ريباكينا في المباراة النهائية لنسخة البطولة الماضية، حين حرمت النجمة التونسية من الفوز بأول ألقابها في بطولات غراند سلام.

وضربت أنس جابر موعدا في المربع الذهبي للمسابقة مع أرينا سابالينكا من بيلاروس، حيث تصعد الفائزة منهما للمباراة النهائية ومواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

التونسية جابر تعبر كفيتوفا وتبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للمرة الثالثة على التوالي- (صور وفيديوهات)
10 - يوليو - 2023
تصنيف ويمبلدون 2023: أفضل 10 لاعبات
30 - يونيو - 2023
حلم التونسية أُنس جابر في الفوز ببطولة كبرى يتبخر بعد الخسارة أمام البرازيلية حداد مايا- (صور)
7 - يونيو - 2023
التونسية أنس جابر تبلغ ربع نهائي “رولان غاروس” للمرة الأولى- (فيديوهات وصور)
5 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية