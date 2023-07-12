التونسية أنس جابر تثأر من الكازاخية ريباكينا وتبلغ قبل نهائي ويمبلدون- (فيديو)

لندن: واصلت النجمة التونسية أنس جابر حملتها الناجحة في منافسات فردي السيدات ببطولة إنكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وصعدت أنس جابر للدور قبل النهائي للبطولة، المقامة على الملاعب العشبية، عقب فوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 1.

وبذلك، ثأرت أنس جابر من خسارتها أمام ريباكينا في المباراة النهائية لنسخة البطولة الماضية، حين حرمت النجمة التونسية من الفوز بأول ألقابها في بطولات غراند سلام.

وضربت أنس جابر موعدا في المربع الذهبي للمسابقة مع أرينا سابالينكا من بيلاروس، حيث تصعد الفائزة منهما للمباراة النهائية ومواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

(د ب أ)