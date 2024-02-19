التونسية أنس جابر تعلن انسحابها من بطولة دبي المفتوحة للتنس

برلين: أعلنت التونسية أنس جابر انسحابها من بطولة دبي المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، في وقت متأخر الأحد، أن جابر التي وصلت للمباراة النهائية في ثلاث بطولات من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، كانت ستشارك في البطولة بصفتها المصنفة الخامسة بها، ولكن ستحصل الإسبانية كريستينا بوكسا،المصنفة رقم 67 عالميا، على مكانها في الدور الرئيسي.

وقالت جابر في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للبطولة: “أصدقائي وعائلتي الأعزاء، أردت أن أشارككم ما لا تستطيع ركبتي تحمله، كان اللعب مع الألم أمرا لا يطاق، وعدم قدرتي على تقديم أقصى ما عندي في الملعب أمر محبط”.

وأضافت: “عقب التشاور مع أطبائي وفريقي قررنا أنني سأنسحب من بطولة دبي وأن أخضع للعلاج. أتطلع للعودة للملاعب والمشاركة في البطولات الأمريكية. شكرا لدعمكم المستمر أحبكم كلكم. أنس”.

(د ب أ)