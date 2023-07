التونسية أنس جابر مازحة: “لا تخبروا زوجي..لكنني استمتعت بمقابلة ومعانقة بيكام” ـ (صور وفيديو)

لندن: كالت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، المديح لنجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكام بعد لقاء بينهما هذا الأسبوع، قائلة إنه ألهمها للعب التنس ببراعة.

وأنجزت أنس مهمتها سريعا أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.

وبحسب وكالة “رويترز” أبلغت أنس الصحافيين عن مقابلة بيكام “يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته”.

وقالت المصنفة السادسة مازحة إنها ربما استمتعت بعناق بيكام أكثر من الفوز على باي.

وأضافت “لا تخبروا زوجي، لكنني استمتعت بالعناق بالفعل، وبالمحادثة اللطيفة جدا معه”.

وقبل ذلك قالت مازحة في تصريح لها أمام الجمهور بعد مباراتها إنها “سعدت بسماح زوجها لها بمعانقة بيكام”

“I’m glad my husband let me give him a hug” 😅

From David Beckham to skiing, there is never a dull moment when @Ons_Jabeur is behind the mic 🤣#Wimbledon pic.twitter.com/OXzoKum7OF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023