التونسية أُنس جابر تودع منافسات دورة بريزبين الأسترالية

إسطنبول: ودعت التونسية أنس جابر، دورة بريزبين الأسترالية للتنس (فئة 500 نقطة) بخسارتها أمام الروسية ميرا أندريفا بمجموعتين دون رد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسمت أندريفا البالغة 17 عاما، المواجهة لصالحها في زمن قدره ساعة و31 دقيقة، بواقع (6-4، و7-6)، لتحرم جابر من مواصلة عودتها القوية إلى الملاعب بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة في الكتف وتحديدا منذ أغسطس/ آب الماضي.

وحققت جابر، وصيفة ويمبلدون عامي 2022 و2023، ثلاثة انتصارات في دورة بريزبين، وذلك لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس التي أقيمت بين 26 مايو/ أيار و9 يونيو/ حزيران الماضيين، واستطاعت بلوغ ربع النهائي بفوزها على الأرمينية إيلينا أفانيسيان بمجموعتين لواحدة.

وخاضت جابر (30 عاما)، صاحبة الخمس ألقاب في مسيرتها آخرها في دورة نيغبو الصينية في سبتمبر/ أيلول 2023، ثلاثين مباراة في 2024 وفازت في 16 منها، ما أدى إلى تراجعها في التصنيف للمركز الثاني والأربعين بعدما وصلت إلى المركز الثاني في صيف 2022،

وتلتقي أندريفا في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين الروسية بولينا كودرميتوفا والأوكرانية أنجيلينا كالينينا.

(الأناضول)