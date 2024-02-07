تونس: أعلنت الأمم المتحدة، تعيين لاعبة التنس التونسية أُنْس جابر، سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لها.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان: “بطلة التنس أنس جابر سفيرة عالمية للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي المعروفة كبطلة رياضية متفوقة وبالتزامها بالقضايا الاجتماعية، ستوظف صوتها المؤثر لرفع مستوى الوعي حول انعدام الأمن الغذائي العالمي ودعم مهمة برنامج الأغذية العالمي”.

وأضاف البيان: “أنس جابر هي أول امرأة عربية تصل إلى ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام)، كما حققت المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات على مستوى العالم”.

وتابع: “جابر تعبر عن رغبتها في إحداث تأثير إيجابي خارج الملعب، وسيساعدها دورها كسفيرة عالمية للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في تحقيق ذلك”.

وأردف البيان، أن “جابر ستدعو إلى توفير الغذاء بشكل عادل لكل من يحتاجونه ومعالجة الأسباب الجذرية للجوع في جميع أنحاء العالم”.

(الأناضول)