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التونسيون يتظاهرون ضد “القمع” قبل يومين من الانتخابات الرئاسية- (صور وفيديو)

4 - أكتوبر - 2024

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تونس: تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ”القمع المتزايد” فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج “قيس سعيّد داس على الحريات”، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات “غير الشرعية”.

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ”الفرعون المتلاعب بالقانون” وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن “الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات”.

وأضاف “خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع”.

وتفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن “أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية”.

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة “تزوير” تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

(أ ف ب)

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  1. يقول محمد الجزائري:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 9:02 م

    أكلت يوم أكل الثور الأبيض….!!!؟
    اين كنتم لما إنقلب سعيد على الشرعية الشعبية…!!!؟
    أين كنتم لما أغلق سعيد البرلمان بالسلاسل وبحماية الدبابة…!!!؟
    اين كنتم لما ألغى دستور الثورة الشعبية…!!!؟
    اين كنتم لما سجن رئيس البرلمان المنتخب من طرف الشعب التونسي…!!!؟
    للأسف فقتم متأخرين وسعيد أصبح ديكتاتور تونس الجديد وجبل الثلج الظاهر من الحكام الفعليين لتونس الذين تحكموا في كل شيء…بمساعدة ومباركة الغرب ودول الخليج….!!!
    الله يحمي تونس الحبيبة من كل مكروه لأنها مقبلة على ثورة جياع لا تبقي ولا تذر…!!!

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    1. يقول نزار:
      أكتوبر 5, 2024 الساعة 9:50 ص

      لكن الشعب التونسي سيقول كلمته الحقة إما قيس سعيد الوطني وإما فرنسا وأذنابها.

  2. يقول سعد زغلول:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 10:45 م

    لا حياة لمن تنادي بالحرية والكرامة والإصلاح هذا هو وضع الدول العربية إما العسكر أو الأحزاب الإسلامية. مفيش فايدة يا صفية

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  3. يقول محمد جبرؤوتي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 3:21 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم. إذا خرجتم في ثورة من أجل الحرية فسوف تهزمون إذا خرجتم من أجل السكر والطحين سوف تهزمون إذا خرجتم من أجل صفعة على وجه بائع خضرة سوف تهزمون إذا خرجتم لأن مواطن أحرق نفسه احتجاجا على الإهانة سوف تهزمون إذا خرجتم من أجل الأقصى ونصرة لغزة سوف تغتنمون السلاح النووي الإسرائيلي وكل مافي إسرائيل من خير وتصبحون آسياد العالم وتنطلق المشاريع وتتوقف قوارب الموت ويأتي المواطن الأوروبي باحثا عن عمل في تونس.

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  4. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonisers:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 6:50 ص

    قراركم فقط من خلال صندوق الاقتراع. وبواسطته تستطيعون إختيار من يخدمكم وليس من يحمكم…وهذا يعود لكم لكم فقط فقط
    فلا داعي إلي الإقتتال. بالأيدي. لان صوت المواطن يتكلم.. أقوي من أي وسيلة. حتي نحافظ علي الوطن والمواطن معا…
    احترموا أصواتكم. من خلال الإقتراع. وهي الطريق الوحيد لزوال الاختلافات
    وأجاد الحلول فينا بيننا
    نعم لحكمه العقول وليس للبربريه آلتي تدعم الإستعمار الصهيوامريكلنبيريطنوفرنسالماني الإجرامي في السيطره علينا جميعاً

    رد

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