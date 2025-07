التونسيون يشيدون بـ”دروس” سعيد لمستشار ترامب ويطالبون بتطبيقها محليا- (فيديو وتدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

أشاد سياسيون وحقوقيون تونسيون بـ”الدروس” التي قدمها الرئيس قيس سعيد لمستشار الرئيس الأمريكي، حول حقوق الشعب الفلسطيني، فيما طالب بعضهم بتطبيقها في تونس.

وخلال لقائه، الثلاثاء بمسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، استعرض سعيد صورا لأطفال فلسطينيين يعانون المجاعة في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء مأساة الفلسطينيين واستعادة أرضهم وحقوقهم المغتصبة.

وأعادت البرلمانية فاطمة المسدي نشر الصور التي نشرتها الرئاسة التونسية، وعلقت بالقول: “صورة اليوم. الموقف التونسي المشرف”.

وكتبت البرلمانية سيرين مرابط “رئيس الجمهورية يلتقي بمستشار الرئيس الأمريكي. هذه المرة عرض لهم (الأمريكيين)- بالصورة- الإبادة والمجاعة التي تحدث لأشقائنا في غزة، وذلك كي لا يتم تجاهل هذا الأمر في البلاغ الذي ستصدره السفارة أو وزارة الخارجية الأمريكية لاحقا.

واعتبر المحامي والناشط السياسي منير بن صالحة أن اللقاء بين سعيد وبولس “لم يكن بروتوكوليًا كما قد يُظن. حين يجلس رئيس الجمهورية مع مستشار كبير في البيت الأبيض، وسط اشتعال غزة، وتمدد ملفات الإرهاب، واصطفاف القوى في الإقليم، لا يكون الحديث عن المجاملات، بل عن معادلات. وحين يؤكد الرئيس، بوضوح، أن “القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تُحلّها شعوبها”، فإنه لا يصرّح فقط، بل يرسم حدودًا حمراء أمام مشاريع التدويل، ويوجه رسالة مباشرة إلى من يراهنون على أن مفتاح القرار التونسي لا يزال في الخارج”.

وأضاف: “توسيع الشراكات الاستراتيجية لا يعني التفريط في السيادة، بل هو تعبير عن انتقال ناعم من التبعية إلى الانتقاء. تونس تُعلن بذلك أنها تقف على عتبة مرحلة مختلفة، لا تقطع مع الغرب ولا تنغلق عليه، بل تعيد تعريف العلاقة على قاعدة المصالح المتوازنة، لا الإملاءات المفروضة. وهنا تحديدًا، يجب قراءة هذا اللقاء لا بوصفه اجتماعًا دبلوماسيًا عاديًا، بل كمحطة في معركة صامتة تدور حول سؤال محوري: من يحكم تونس؟ ومن يملك مفاتيح قرارها الاستراتيجي؟”.

وتابع بن صالحة: “الرئيس أجاب دون مواربة: الحَكَم هو الشعب، والشراكة لا تعني الوصاية، والاحترام المتبادل لا يُقاس بالتصريحات، بل بمقدار ما يُحترم القرار الوطني في العمق، لا في المظهر”.

وخاطبت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة الرئيس سعيد بقولها: “أرجل موقف. لو لم تكن عبأت السجون بالأبرياء وشتت العائلات وقمعت شباب بلادك”.

وأضافت: “المواقف النبيلة يحب أن تكون واحدة في الداخل والخارج، وإلا فهي مجرد عنتريات للتغطية على ظلم شعبك”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي “إذا قمنا بتقييم موضوعي لما قام به الرئيس قيس سعيد أمام المبعوث الأمريكي من عرض لصور الأطفال الفلسطينيين الجوعى والموتى نتيجة سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الممنهج المرتكبة من الحلف الصهيو_أمريكي فلا يمكن إلاّ أن نصفّق لهذا الفعل الرّمزي ونعتزّ به كتونسيّين”.

واستدرك بالقول: “ولكن إذا نظرنا إلى كلّ الصّورة، ومن باب الانسجام، من يرفض الظلم والتنكيل المسلّط على الفلسطينيّين عليه أن يرفض الظلم والتنكيل المسلّط على التونسيّين”.

وخاطب سعيد بقوله: “الوقوف إلى جانب الفلسطينيين هو حتما واجب إنساني وأخلاقي وديني، تماما كالوقوف مع كل مظلوم من أبناء جلدتك، بقطع النظر عن كلّ اختلاف سياسي أو فكري أو أيديولوجي معهم”.

وكان بولس أشاد بلقائه مع سعيد، الذي قال إنه ركز على العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وتونس، وناقش الجهود المبذولة لحل النزاعات الإقليمية.

Today, I had a constructive meeting with President Saied @TnPresidency, where we reaffirmed the historic ties between the United States and Tunisia and discussed efforts to resolve regional conflicts. pic.twitter.com/91dv7TrxU2

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) July 22, 2025