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التونسي حنبعل المجبري يتعرض لإساءات عنصرية في الدوري الإنكليزي- (تدوينة)

15 - فبراير - 2025

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لندن: قال التونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي المنافس بدوري البطولة الإنكليزية لكرة القدم أنه تلقى إساءات عنصرية مثيرة للإشمئزاز من قبل لاعب بالفريق المنافس اليوم السبت.

ودخل المجبري في مشادة ساخنة مع لاعب بريستون، ميلوتين اوسمايتش من مونتنيجرو، وسط حالة من الذهول من جانب اللاعب التونسي، قبل أن يبلغ الحكم أندرو كيتشن بما حدثه معه.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي كتب المجبري عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الإجتماعي “لن أصمت عما حدث اليوم، دائما سأتحدث عن العنصرية أينما سمعت عنها أو رأيتها، هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيرنا كرياضة ومجتمع، أنا شخص قوي لكن لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتجربة مثل هذه الإساءات المثيرة للإشمئزاز داخل الملعب”.

كما أصدر بريستون بيانا أكد من خلاله أن اوسمايتش “نفى بشدة مزاعم الإساءة التي وجهها إلى حنبعل مجبري خلال الاجتماع مع الحكام عقب المباراة اليوم”.

(أ ب)

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