التونسي حنبعل المجبري يتعرض لإساءات عنصرية في الدوري الإنكليزي- (تدوينة)

لندن: قال التونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي المنافس بدوري البطولة الإنكليزية لكرة القدم أنه تلقى إساءات عنصرية مثيرة للإشمئزاز من قبل لاعب بالفريق المنافس اليوم السبت.

ودخل المجبري في مشادة ساخنة مع لاعب بريستون، ميلوتين اوسمايتش من مونتنيجرو، وسط حالة من الذهول من جانب اللاعب التونسي، قبل أن يبلغ الحكم أندرو كيتشن بما حدثه معه.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي كتب المجبري عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الإجتماعي “لن أصمت عما حدث اليوم، دائما سأتحدث عن العنصرية أينما سمعت عنها أو رأيتها، هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيرنا كرياضة ومجتمع، أنا شخص قوي لكن لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتجربة مثل هذه الإساءات المثيرة للإشمئزاز داخل الملعب”.

I will not be silent about what happened today.

I will always call out racism whenever I hear or see it.

That is the only way we change as a sport and a society.

I am a strong person but nobody should have to experience this disgusting abuse on the pitch.

— Hannibal Mejbri (@HannibalMejbri) February 15, 2025