التونسي حنبعل المجبري يساهم في عودة بيرنلي للدوري الإنكليزي الممتاز

إسطنبول: ساهم التونسي حنبعل المجبري في صعود فريقه بيرنلي للدوري الإنكليزي الممتاز (البريميرليغ)، بالفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، الاثنين، في الجولة 44 لدوري الدرجة الأولى.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 94 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليدز المتصدر، وتأهلا معا مباشرة للدوري الممتاز، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند 86 نقطة في المركز الثالث وسيخوض دورة رباعية مع أصحاب المراكز من الرابع وحتى السادس لتحديد فريق آخر للتأهل.

افتتح جوش براونهيل التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 28، من أول فرصة حقيقية على مرمى الحارس مايكل كوبر، قبل أن يعادل توماس كانون التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 37، بتسديدة قوية بيسراه.

وفي الدقيقة 42 ارتكب البوسني أنيل أحمدهودزيتش خطأ ضد التونسي حنبعل المجبري، ليحصل الأخير على ركلة جزاء سجل منها جوش براونهيل الهدف الثاني والفوز لبيرنلي في المباراة.

ومدد بيرنلي، بقيادة مدربه سكوت باركر، مسيرته الخالية من الهزائم إلى 31 مباراة في البطولة قبل جولتين من الختام، ليتمكنوا من كسر رقم قياسي للنادي عمره 104 أعوام لأطول سلسلة مباريات دون هزيمة.

ودخل المجبري مباراته الـ35 مع الفريق بالمسابقة هذا الموسم، وكان عنصرا أساسيا في الفوز في الجولتين الحاسمتين الأخيرتين بالمسابقة، حيث سجل الهدف الأول في مرمى وست بروميتش، وصنع هدف الفوز أمام واتفورد، وانتهتا لصالح بيرنلي 2-1.

وانضم الدولي التونسي، البالغ من العمر 22 عاما، في بداية الموسم لصفوف بيرنلي بعقد لمدة 4 مواسم قادما من صفوف مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة قضاها مع إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي.

(الأناضول)