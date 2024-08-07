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التونسي محمد الجندوبي يفوز ببرونزية التايكوندو وزن 58 كغم بأولمبياد باريس 

7 - أغسطس - 2024

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باريس:  فاز التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية البرونزية للتايكوندو وزن 58 كغم “رجال” بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء.

وانتزع الجندوبي البرونزية بفوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونوتا في مباراة تحديد الفائز الميدالية البرونزية .

وتفوق البطل التونسي بشكل كاسح منذ بداية المواجهة حيث أنهى الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 11/3، وواصل تفوقه بنتيجة 12/1 في الجولة الثانية.

وحقق محمد خليل الجندوبي ميداليته الأولمبية الثانية بعد فوزه بفضية قبل ثلاث سنوات في أولمبياد طوكيو .2020

وأهدى الجندوبي بلاده تونس الميدالية الثانية في أولمبياد باريس بعد فوز مواطنه فارس فرجاني بفضية السابر ضمن منافسات المبارزة.

ورفع البطل التونسي أيضا إجمالي رصيد بلاده في الدورات الأولمبية إلى 17 ميدالية متنوعة منذ المشاركة الأولى في أولمبياد روما .1960

وذهبت البرونزية الثانية في وزن 58 كجم للفرنسي سيريان رافيه على حساب الإيطالي فيتو ديل أكويلا.

(د ب أ)

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