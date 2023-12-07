التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي ينضم إلى الجنائية الدولية- (تغريدة)

التونسي هيكل بن محفوظ ،الخبير في القانون الدولي- الصورة من حساب الخارجية التونيسية بمنصة إكس

تونس: انتخب التونسي هيكل بن محفوظ ،الخبير في القانون الدولي ، قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليكون بذلك أول قاض عربي ينضم إلى هذه المحكمة في مقرها بلاهاي.

وانتخب محفوظ خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة التي تأسست عام 2002 لتنظر في جرائم الحرب.

ومحفوظ مدرس القانون العام في الجامعة التونسية وخبير في القانون الدولي وشؤون الأمن.

وقالت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان لها ، إن انتخاب محفوظ “يعتبر اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس والخارج”.

وتابعت الوزارة أن هذا الانتخاب يعكس “التزام تونس الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس المجتمع الدولي بأسره”.

أحر التهاني للاستاذ هيكل بن محفوظ @HaykelBMH لانتخابه لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية @IntlCrimCourt للعُهدة 2024-2033 كأوّل قاض عربي لديها بما يمثّل اعترافا بالكفاءة العالية لمرشّح 🇹🇳 وثمرة لحملة انتخابية سهرت عليها وزارة الخارجية بدعم هياكل وطنية وبإشراف السلطات العليا pic.twitter.com/uyRwms5bnV — Tunisian MFA Nabil Ammar (@MfaNabilAMMAR) December 6, 2023

وتضم هيئة القضاة للمحكمة 18 قاضيا من بينهم سبع قاضيات و11 قاضيا، من إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية محاكمة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.

(د ب أ)