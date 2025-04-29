سياسة | دولي | أوروبا

التيار الكهربائي يعود في البرّ الإسباني بنسبة 90%

منذ 25 دقيقة

عودة التيار الكهربائي في شارع روا أوغوستا لشبونة

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مدريد: أعلنت شركة (آر إي إي) المشغّلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا صباح الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى ما يقرب من 90% من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

وقالت الشركة إنّه بحلول الساعة الرابعة صباحا (الثانية ت غ) عاد التيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة.

وبدأ الانقطاع ظهر الإثنين في الساعة 12:33 (10,33 ت غ). ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكنّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكّد مساء الإثنين أنّ حكومته “لا تستبعد” أيّ فرضية.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنّه “يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال”.

(أ ف ب)

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