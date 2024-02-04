«الثأر» الأمريكي «لم ينته بعد»: شمل 85 هدفا و48 غارة في 3 بلدان

لندن -«القدس العربي»: ضمن ردها على استهداف قاعدة لها في الأردن اتهمت فيه فصائل موالية لإيران، قصفت الولايات المتحدة، خلال يومين، 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة في سوريا والعراق، فضلا عن 48 غارة ضد أهداف حوثية في اليمن.

وقد أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة “ستواصل” ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه لم يوضح ما إذا كانت واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.

وقال لقناة “أن بي سي” التلفزيونية إن “الأمر لم ينته بعد. نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة بعث رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها لهجوم”.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن السبت، تزامناً مع سلسلة ضربات أمريكية أحادية ضد أهداف مرتبطة بفصائل تنشط في العراق وسوريا. ففي هذين البلدين، شنت الولايات المتحدة ضربات على ما مجموعه 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة، بينها مراكز قيادة واستخبارات ومنشآت لتخزين المسيّرات والصواريخ، حسب البنتاغون. وجاءت الضربات ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن في 28 كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي تصريح لقناة “إيه بي سي”، أكد سوليفان أن الضربات كان لها “تأثير جيد” بهدف تجريد هذه المجموعات من قدرتها على شن مزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية.

وردا على سؤال حول سقوط ضحايا من المدنيين، قال إنه لا يستطيع تأكيد ذلك، لكن المواقع المستهدفة كانت “مشروعة تماما”.

وحول ما إذا كانت واشنطن تستبعد توجيه ضربات مباشرة لإيران، أجاب سوليفان على قناة أن بي سي “لن أقول هنا على التلفزيون علناً ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة”.

وارتفع عدد قتلى “الحشد الشعبي” في ضربات واشنطن على العراق، لا سيما في مناطق القائم وعكاشات في الأنبار، إلى 17 قتيلاً، عقب وفاة آمر الكتيبة الثالثة في مديرية مقاتلة الدروع، حسن عباس البلداوي “أبو الحسن البلداوي”.

واعتبر رئيس “هيئة الحشد الشعبي” فالح الفياض، أن الاستهداف “لعب بالنار”، مطالبا بمغادرة القوات الأجنبية أرض العراق، فيما هددت حركة “النجباء” بالرد.

ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 29 عنصرا من الفصائل، في قصف أمريكي على دير الزور، وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من عناصر “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولو الهوية حتى اللحظة، فيما لا يزال هناك قتلى تحت أنقاض المباني.

أما في اليمن، فبين ليلة السبت وفجر الأحد نفذ الطيران الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية ضد أهداف حوثية، بواقع 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة (غرب)، و11 غارة على محافظة تعز (جنوب غرب)، و7 غارات على محافظة البيضاء(وسط)، و7 غارات على محافظة حجة (شمال)، وغارة على محافظة صعدة (شمال).

ولم تقر جماعة الحوثيين بوقوع خسائر، لكن المتحدث باسمها محمد عبد السلام قال إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف، ولن يؤثر على قرار اليمن إظهار دعمه لقطاع غزة الفلسطيني.