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الثالثة خلال أسبوع.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة ذمار- (فيديو)

16 - سبتمبر - 2024

مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9". صورة توضيحية

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” بصاروخ سطح- جو أثناء قيام الطائرة “بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار جنوب صنعاء”.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم، إن “الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء محافظة ذمار تعد الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من هذا النوع منذ بدء عمليات إسناد غزة”.

وأضاف أن “قواتنا وشعبنا الصامد المجاهد مستمرون في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات نوعية في البر والبحر”.

وأكد المتحدث أن عملياتهم “لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 3:16 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين في مقارعة عص الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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