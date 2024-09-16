الثالثة خلال أسبوع.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة ذمار- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” بصاروخ سطح- جو أثناء قيام الطائرة “بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار جنوب صنعاء”.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم، إن “الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء محافظة ذمار تعد الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من هذا النوع منذ بدء عمليات إسناد غزة”.

وأضاف أن “قواتنا وشعبنا الصامد المجاهد مستمرون في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات نوعية في البر والبحر”.

وأكد المتحدث أن عملياتهم “لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط طائرة MQ_9 الأمريكية والتي كانت تنفذ مهام عدائية في أجواء محافظة ذمار وهي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.16_09_2024م pic.twitter.com/YsVuwzWwU3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2024

📹متداول.. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في أجواء محافظة ذمار pic.twitter.com/T8BrI7lcfm — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 16, 2024

(د ب أ)