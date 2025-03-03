الثالث بأسبوع.. استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بشؤون الأسرى، الاثنين، استشهاد الأسير خالد محمود قاسم عبد الله في سجن مجدو الإسرائيلي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتهما باستشهاد المعتقل خالد محمود قاسم عبد الله (40 عاماً) من مخيم جنين” شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبينت المؤسستان أن الأسير توفي بتاريخ 25 فبراير/ شباط الماضي في سجن مجدو شمال إسرائيل، وذكرت أنه معتقل إداريا (دون تهمة) منذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأوضح البيان أن عبد الله متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريا وهما شادي وإياد، وبحسب عائلته فإنه لم يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ عبد الله هو الثالث الذي يعلن عن استشهاده في غضون أسبوع، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 61 شهيدا المعلومة هوياتهم، بينهم على الأقل 40 من غزة.

وذكر البيان أن هذا العدد هو “الأعلى تاريخيا في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ 1967”.

ولفت إلى أن “عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 298”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة “حماس”، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/ الأحد الماضيين.

(الأناضول)