إعلام عبري: نتنياهو يميل إلى تمديد وقف النار في غزة لأيام 

القدس: أفادت قناة “13” الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لعدة أيام إضافية، قبل احتمال العودة للقتال في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن “نتنياهو يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام إضافية، قبل احتمال العودة للقتال في قطاع غزة”.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش يستعد لاستئناف القتال في القطاع ما لم يُتوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي مطلع قوله إن “تحقيق الهدوء في غزة يتطلب اتفاقا ساريا، وإلا فإن الخيارين المتاحين هما: إطلاق سراح الأسرى أو الحرب”.

كما نقلت عن مصدر أمني آخر تحذيره من أن القتال في حال استؤنف سيكون “أعنف من السابق”، خاصة في ظل “الضوء الأخضر” الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، دون تفاصيل.

في الوقت نفسه، نقلت هيئة البث عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه غير مهتم حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق السبت، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع المجلس الأمني والسياسي المصغر “الكابينت” بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى الذي تنتهي مرحلته الأولى اليوم، هي الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إن نتنياهو بدأ عند الساعة السابعة والنصف مساء (17:30 ت.غ) مشاورات مع وزراء الكابينت لمناقشة مستقبل اتفاق غزة “في ظل رفض حماس للاقتراح الإسرائيلي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا إسرائيليا يهدد استمرار الاتفاق، حيث ترفض حكومة نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه، التي تنصّ على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.

ولوحت حكومة نتنياهو باستئناف الحرب على غزة في حال فشل التوصل إلى تفاهمات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بهدف إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل، تتمسك حماس باستكمال تنفيذ كامل بنود الاتفاق بمراحله الثلاث، بينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد حل للأزمة.

وهذه المشاورات الأمنية تعد الثانية التي يعقدها نتنياهو خلال أقل من 24 ساعة، بشأن مستقبل اتفاق غزة.

إذ أجرى نتنياهو مشاورات هاتفية غير اعتيادية مساء الجمعة من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، عقب عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة.

على الصعيد ذاته، نقل موقع “واللا” العبري الخاص عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إنّ هدف اجتماع نتنياهو الليلة بحث الرد على رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى.

كما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة أنّ الوفد المفاوض يشارك في المشاورات الأمنية.

وبدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما.

وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل نتنياهو ذلك.

إذ يخشى نتنياهو دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي يضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لإنهاء الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)