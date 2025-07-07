سياسة | عربي | سوريا

الثانية منذ توليه منصبه.. الرئيس السوري يزور الإمارات

منذ ساعة واحدة

الرئيس السوري أحمد الشرع

حجم الخط
0

دمشق: توجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الثانية إلى البلد الخليجي منذ توليه منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “رئيس الجمهورية أحمد الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية”، دون تحديد مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، زار الشرع أبو ظبي والتقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وفق وكالة “سانا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا “لا تقبل التجزئة”
3 - يوليو - 2025
وزارة الإعلام السورية: لا صحة لإحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع في درعا
29 - يونيو - 2025
الشرع: مفاوضات غير مباشرة بوساطة دولية لوقف اعتداءات إسرائيل- (صور)
25 - يونيو - 2025
مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بغارة جوية أمريكية في سوريا
13 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية