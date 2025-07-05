الثاني خلال أسبوع.. تسعة قتلى في حادث سير في مصر- (فيديو)

القاهرة: قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 11 آخرون في شمال مصر السبت، عندما اصطدمت حافلتان صغيرتان على طريق سريع مزدحم في دلتا النيل، حسبما أفادت وزارة الصحة المصرية.

والحادث الذي وقع في المنوفية على بعد نحو 80 كيلومترا شمال القاهرة، هو ثاني حادث مميت على الطريق السريع نفسه في غضون أسبوع واحد.

في 27 حزيران/يونيو، لقي 19 شخصا حتفهم معظمهم من الفتيات المراهقات اللاتي يعملن كعاملات مقابل أجر يومي، عندما اصطدمت شاحنة بحافلتهن الصغيرة.

وتودي الطرق في مصر بحياة الآلاف كل عام، وغالبا ما تُعزى الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء الصيانة وضعف إنفاذ القانون.

للمرة الثانية في أسبوع.. دماء جديدة على الطريق الإقليمي بالمنوفية: 9 وفيات و10 مصابين شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية فجر اليوم حادثًا دمويًا جديدًا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل. وبحسب… pic.twitter.com/zaY1whRSIO — Radio Horytna (راديو حريتنا) (@Horytna) July 5, 2025

(أ ف ب)