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الثاني خلال أسبوع.. تسعة قتلى في حادث سير في مصر- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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القاهرة: قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 11 آخرون في شمال مصر السبت، عندما اصطدمت حافلتان صغيرتان على طريق سريع مزدحم في دلتا النيل، حسبما أفادت وزارة الصحة المصرية.

والحادث الذي وقع في المنوفية على بعد نحو 80 كيلومترا شمال القاهرة، هو ثاني حادث مميت على الطريق السريع نفسه في غضون أسبوع واحد.

في 27 حزيران/يونيو، لقي 19 شخصا حتفهم معظمهم من الفتيات المراهقات اللاتي يعملن كعاملات مقابل أجر يومي، عندما اصطدمت شاحنة بحافلتهن الصغيرة.

وتودي الطرق في مصر بحياة الآلاف كل عام، وغالبا ما تُعزى الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء الصيانة وضعف إنفاذ القانون.

(أ ف ب)

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