الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل 4 من ميليشيا “لواء القدس” في هجوم لتنظيم “الدولة” في البادية السورية

دمشق- “القدس العربي”:

قُتل أربعة عناصر من لواء القدس الموالي لإيران، فجر الخميس، وأُصيب خمسة آخرون، بهجوم ثانٍ لـ”تنظيم الدولة” استهدف مقرات عسكرية في بادية ريف حمص، وسط سوريا.

وقال مصدر عسكري في لواء القدس الموالي لإيران، في تصريح لوسائل إعلام مقربة من النظام السوري، إن عشرات المسلحين من عناصر تنظيم الدولة، يستقلون سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية، هاجموا الخميس، مقرات للواء القدس، على أطراف بادية السخنة شرقي حمص.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة خمسة آخرين، وتمكن عناصر التنظيم من مصادرة سيارتين وأسلحة للفصيل المذكور.

وبعد الهجوم، استقدم الحرس الثوري الإيراني تعزيزات عسكرية إلى بادية السخنة بعد عمليتي الهجوم، ومن المفترض شن عملية تمشيط في البادية السورية، بحسب المصدر.

وهذا الهجوم هو الثاني للتنظيم خلال الـ24 ساعة الماضية في البادية السورية، التي ينشط فيها ويعتمد على تنفيذ ضربات خاطفة وكمائن لقوات النظام والفصائل الإيرانية.

والأربعاء، شيعت محافظة حمص وسط سوريا، 25 عنصرا من قوات النظام السوري، قتلوا في هجوم هو الأعنف منذ أشهر، لخلايا تنظيم الدولة “داعش” في البادية السورية.

وفقا لمصادر “القدس العربي” من مدينة حمص، فإن مستشفى حمص العسكري استقبلت 9 جرحى من قوات النظام، أصيبوا بالهجوم، كما شيعت المستشفى 25 قتيلا من قوات النظام من أبناء المحافظة.

وأفادت شبكة “فرات بوست” المحلية الإخبارية، أن خلايا التنظيم هاجمت مواقع قوات النظام السوري في منطقة الكوم ومحور الطيبة_السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 21 عنصرًا من قوات النظام، غالبيتهم من ميليشيا “الدفاع الوطني”، بالإضافة إلى إصابة نحو 7 آخرين بجروح متفاوتة.

ونقل الجرحى إلى مشفى حمص العسكري، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن حصيلة القتلى في تزايد نظرًا لوجود مفقودين لم يتم العثور عليهم.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال من جانبه، إن الهجوم أوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 34 من العسكريين غالبيتهم من الدفاع الوطني، ولايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وغداة الهجوم، شنت طائرات حربية روسية غارات على مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة عند مثلث الرقة-حمص-ديرالزور، بالأسلحة الرشاشة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى من التنظيم.

ويتخذ “تنظيم الدولة” أسلوب الهجمات المباغتة والعنيفة ضد قوات النظام السوري وميليشياته في البادية السورية خلال الأشهر القليلة الماضية.