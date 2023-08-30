الثلاثية التاريخية تدعم طموحات غوارديولا في جائزة اليويفا أمام سباليتي وإنزاغي

موناكو: مع فوزه بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، يبدو الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا بالموسم الماضي.

ويعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) غدا الخميس عن هوية الفائزين بجوائزه للموسم الماضي، وذلك خلال حفل مراسم قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويتنافس جوارديولا على الجائزة مع المدربين الإيطاليين سيموني إنزاجي المدير الفني لانتر ميلان الإيطالي ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، بعد وصولهما معه إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

وعلى عكس الحال في الصراع على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، والتي يدخل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسا بقوة مع إيرلنج هالاند وكيفن دي بروين لاعبي مانشستر سيتي، ستكون جائزة أفضل مدرب في أوروبا محصورة بطبيعة الحال بين ثلاثة من المدربين البارزين داخل القارة خاصة وأن المدرب الفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر هو الأرجنتيني ليونيل سكالوني.

ومع غياب بطولة كأس العالم عن المعادلة في المنافسة الدائرة على جائزة أفضل مدرب، وعدم وجود نسخة من بطولة كأس أمم أوروبا في الموسم الماضي، تتجه الأنظار دائما وبشكل كبير صوب بطولة دوري أبطال أوروبا، كونها البطولة الأبرز على مستوى الأندية في القارة الأوروبية.

ولهذا، لم يكن غريبا أن يصل جوارديولا وإنزاجي، اللذان وصلا لنهائي البطولة في الموسم الماضي إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

(د ب أ)