الثوابتة: هجوم إسرائيل الدموي على حي الزيتون في غزة شرد مئات العائلات

غزة: قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، السبت، إن الهجوم الإسرائيلي “الدموي” المتواصل منذ 6 أيام على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أدى إلى تشريد مئات العائلات، وذلك ضمن خطة أقرتها حكومة تل أبيب لاحتلال ما تبقى من القطاع، بداية من هذه المدينة.

وأوضح الثوابتة أن “الهجوم الإسرائيلي الدموي على حي الزيتون شمل قصفا مكثفا وعشوائيا وتفجيرا منظما لعشرات المنازل والمنشآت السكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتشريد مئات العائلات”.

وعانى الحي على مدى حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من قصف مكثف دمر مساحات واسعة، فيما احتل الجيش أجزاء كبيرة منه ضمن ما يسميه “المناطق العازلة” الممتدة لمئات الأمتار داخل القطاع.

وأضاف الثوابتة أن “ما يجري في حي الزيتون ليس حالة منفصلة، بل جزء من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف التدمير الشامل للبنية التحتية والأحياء السكنية، تمهيدا لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة العسكرية”.

وتابع أن “حجم الدمار الذي لحق بحي الزيتون وبمختلف مناطق غزة غير مسبوق في التاريخ الحديث، ويعكس سياسة انتقامية وعنصرية هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومحو هويته الوطنية”.

وأشار إلى أن “المعطيات الميدانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يرتكبه الاحتلال يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وطالب الثوابتة بـ”تحرك عربي ودولي عاجل لوقف هذه الجرائم وفضح مرتكبيها، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وإحالة الاحتلال إلى المحاكم المختصة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية”.

وشدد على ضرورة أن يكون ذلك “بالتوازي مع تعزيز التغطية الإعلامية الميدانية ودعم جهود التوثيق الحقوقي، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب”.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

