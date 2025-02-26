الثّورة المضادة من مرسي إلى الشّرع

بلا شك أنّ كثيرين يقارنون بين حكم الدكتور محمد مرسي في مصر، وأحمد الشّرع في سوريا، وأكثرهم متخوّفون من تكرار ما حدث في مصر أن يعاد في سوريّا. كلاهما أتيا في الحقبة والخلفية نفسها، فقد أفرز الرّبيع العربي ثورة يناير في مصر عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وما لبثت أن اندلعت الثورة السّورية في مارس من العام نفسه. استقال حسني مبارك بعد سقوط عدد قليل نسبياً من الضحايا، الذي وصل إلى بضع مئات.
في سوريا ووجهت الثّورة بعنف أكبر، ثم بتدخّل قوى خارجية، وأُغرقت في الدّماء، وأدت إلى مقتل مئات آلاف السوريين، وتهجير ملايين منهم.
تولى محمد مرسي رئاسة مصر بعد انتخابات ديمقراطية، حصل فيها على أكثر من نصف أعداد المصوّتين، في الجولة الثانية من الانتخابات في شهر يونيو عام 2012 حيث فاز فيها مرسي بحوالي 52% من الأصوات، مقابل 48% لمنافسه أحمد شفيق.
إلا أن الثّورة المضادة بدأت التحرّكات من الداخل والخارج للإطاحة بمرسي، فراحوا يطالبونه بتحقيق ما لم يتحقّق على مدار عقود من حكم حسني مبارك. استغلّ المنقلبون حريّة التّعبير التي كانت محدودة جدا في زمن مبارك وما سبقه، وتفنّنوا في التّحريض على الرّئيس المنتخب، وافتُعلت أزمات كهرباء وغاز ووقود سيارات، وانفلات أمني مخطّط.
وتم التّحريض وإخراج مظاهرات شعبية ضد مرسي، إلى أن حدث الانقلاب في الثالث من يونيو 2013، وأعلن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح السّيسي عزل الرّئيس الشّرعي مرسي، ثم سجنه ظلماً بتهمة “التخابر مع «حماس» وقطر”، والحكم عليه بالسجن المؤبد ثم تخفيضه إلى عشرين عاماً، حتى توفّاه الله في سجنه عام 2019.
ما يجري في سوريّا الآن هو السيناريو نفسه مع اختلاف في التفاصيل.
جوقات التّحريض بدأت أولا بشيطنة الشّرع، وذلك أنّه داعشي سوف يجز الرؤوس ويغتصب النساء ويحرّم الفرح والغناء، وهو طائفي سيضطهد الأقليات، بعدما كانت تعيش متآخية بسلام ووئام من غير تمييز، ولكنّ هذه المزاعم تبدّدت بسرعة، واحتفلت الجماهير السّورية في الشّوارع بنهاية حقبة آل الأسد والبعث، وبدأت سوريّة في التّململ واستعادة روحها، والعودة إلى حياة تليق بالشّعب السّوري.
زعموا أنّه عميل صهيوني ومدسوس على طريقة إيلي كوهين، الذي كُشف أمره، بينما نجح الشرع في الوصول إلى السلطة، وزعموا أنّه لا أحد يعرفه من عشيرة الشرع. وعندما ذهب إلى من سكن في شقة ذويه وطالبه بإخلاء الشقّة، راحوا يتحدثون عن الظلم واستخدام نفوذه لطرد عائلة مسكينة لا ذنب لها من مسكنها. تحدّثوا أنّه لم يحتجَّ على احتلال إسرائيل لمناطق جديدة في الجولان، لأنّ إسرائيل دعمته، وسرعان من تبين أنّ إسرائيل تشترك في محاولات إحباطه وبقوّة، من خلال إحراجه في عدوانها المتّسع والمتسارع، خصوصاً بعد إعلانه عن وحدة الأراضي السّورية التي لا تقبل القسمة، فإسرائيل تسعى إلى تشجيع النّزعة الانفصالية للأكراد السّوريين، ثم تذرّعت بأنهم بصدد حماية الدّروز في جنوب سوريا، وبدأت ترسم خرائط التّجزئة على أسس طائفية وإذكائها لأهدافها المعروفة. المهم أنّ أولئك الذين دافعوا عن نظام بشار الأسد، حتى يوم هروبه، دافعوا بلا كلل عن موقف النظام الشهير، الذي تحوّل إلى شعارٍ فكاهي “الرّد في الزمان والمكان المناسب”، بحجة عدم الانجرار إلى مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل. حتى عندما جرى تهجير ملايين السّوريين، وُصِف هؤلاء المهجَّرون بالخونة، إضافة إلى تجاهل الفقر المدقع للشّعب مقابل حياة الفساد والرّفاهية لرجالات السُّلطة ومن حولهم.
بعد انفضاح كل ما كان مستتراً أو غير واضح في عمقه ووحشيته، كان النظام قد ارتكبه بحق الشّعب السوري، فإنّ أي نظام مهما كانت علله أفضل منه، ومن حقّه أن يأخذ فرصته حتى يستقر الوضع
كانت سوريا منتهكة على مدار عقود من غير ردّ فعل، الطيران الحربي الإسرائيلي يضرب بمناسبة وبغير مناسبة، دون أي ردّ، ولو من باب ردّ الاعتبار، ولم تساعده روسيا على حماية أجوائه، واكتفت بحماية قواعدها باتّفاق مع إسرائيل، وهذا لم يكن سرّا، فقد اكتفى النظام بحماية نظامه، إلى أن تخلى عنه بوتين، وقد صار عبئاً كبيراً لا يستطيع حمايته.
جرى اغتيال شخصيات عسكرية إيرانية ولبنانية وفلسطينية وسوريّة، على الأرض السّورية، وكان واضحاً أنّ القيادة العسكرية السّورية مخترقة كالغربال، بحيث أنَّ كل شيء كان مكشوفاً أمام إسرائيل. النّظام البائد هو السّبب الأول في إضعاف حزب الله اللبناني، فقد كان تورّط حزب الله في الحرب الأهلية السّورية، الثّغرة التي مكّنت إسرائيل من الوصول إلى قيادات الحزب ومقاتليه، وأدى تدخّل الحزب في سوريا لصالح النظام إلى اهتزاز مكانته، التي كان قد اكتسبها، وهذا مكَّن إسرائيل من تلغيم أجهزة البيجر، ثم اغتيال أعداد من قيادات الحزب، التي كان أشدّها وقعاً اغتيال السّيد حسن نصر الله ونائبه هاشم صفي الدين، الأمر الذي شكّل ضربة معنوية أليمة وقاسية جدّا للحزب وأنصاره. لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان منذ عام 1974، وكلُّ من حاول ذلك اعتقل بتهمة أمنيّة خطيرة، وهناك من قضى أكثر من عشرين عاماً في السّجن بهذه التهمة، التي اعتبرت محاولةً لتوريط النظام في حرب غير متكافئة.
هذه القوى التي تفهّمت موقف “الرّد في الوقت المناسب”، صارت تطالب أحمد الشّرع منذ اليوم الأول لتسلّمه السُّلطة بالرّد على العدوان. فجأة صار هؤلاء من أنصار الدّيمقراطية، ويطالبون بانتخابات نزيهة وفوريّة بعد عقود من مديح الديكتاتور والديكتاتورية كضّرورة. تواطأوا مع الانتخابات الشّكلية، بل إن بعضهم كان يردح في المناسبات الخاصة، ويغنّي لأبو حافظ بلا خجل، من أسر مئات آلاف الضّحايا وملايين المهجّرين قسراً من وطنهم، إضافة إلى هذا، هنالك محاولات لافتعال أجواء من الفوضى، تسهم فيها عدة أطراف، هنالك أنصار النظام البائد الذين فقدوا امتيازاتهم ويرفضون تقبّل الواقع الجديد. يحاول هؤلاء إنشاء معارضة مسلّحة معتمدين فيها على التحشيد الطائفي والمذهبي والقومي في حالة الأكراد.
يطالب هؤلاء الشّرع ومجلسه بحلول فورية للمشاكل الاقتصادية، وفي الواقع أنّ أكثر ما يسعدهم الآن، هو فشل الإصلاحات الاقتصادية، ويتمنّون للشعب السوري مزيداً من المعاناة كي يُفشلوا النظام الجديد. هنالك أيضاً أنصار للنّظام الجديد أخذوا القانون لأيديهم، للانتقام، وهذا خطأ وسببٌ للفوضى وعدم ثقة المواطنين بالنظام الجديد.
الآن وبعد انفضاح ما كان مستتراً أو غير واضح في عمقه ووحشيته، من تعذيب وقتل وتنكيل وفظائع، كان النظام قد ارتكبها بحق الشّعب السوري كله وبجميع أطيافه، فإنّ أي نظام مهما كانت علله أفضل منه، ومن حقّه أن يأخذ فرصته حتى يستقر الوضع في سوريا، ويجذب من هاجروا ليعودوا إلى وطنهم، ويعيد بناء ما دمّرته الحرب من بنيان وإنسان، وهذا يحتاج إلى وقت.
مؤتمر للحوار الوطني الذي جرى الاثنين والثلاثاء في دمشق هذا الأسبوع يبشّر بالخير وبأنَّ النّظام الجديد يجري حساباته بدقّة ودراسة، ويمضي في سدّ الثّغرات والتغلب على الصّعوبات. من يقرأ البيان الصادر عن المؤتمر يستطيع أن يتفاءل، فهو يسحب البساط من تحت أقدام دعاة التقوقعات الطائفية، وأصحاب النزعات الانقسامية ويطالب بإنهاء الميليشيات المسلحة والكف عن سياسة الانتقام، والإبقاء على جيش واحد قويٍّ للدولة السوريّة، كذلك فهو يوجّه أصبع الاتهام إلى الاحتلال بوضوح، ويطالبه بالانسحاب من المواقع التي احتلها مؤخّراً ومن غير تبريرات. لن تنجحَ تجربة الانقلاب على الشَّرع كما حدث لمحمد مرسي في مصر فالظُّروف تختلف، شعبياً وجغرافياً وسياسياً وعسكرياً.
كاتب فلسطيني
الفرق هو :
توجد للشرع قوى عسكرية ضخمة تحميه من الفلول !
أما مرسي رحمه الله فقد وثق بالعسكر الذين خانوا عهدهم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
المقارنة بين الرئيس الراحل مرسي و الرئيس الشرع صحيحة شكلاً، و لكن ليس مضموناً.
فالراحل مرسي قال أنه «رئيس من انتخبه» و ليس رئيساً لكل المصريين، و أنه «يأخذ بأوامر المرشد.» أما الشرع، فقد قدم خطابا جامعاً لكل السوريين و أنه رئيس لكل السوريين. و الحريات الموجودة في سوريا لم توجد منذ ثورة البعث ١٩٦٣. و كذلك كانت الحريات في عهد مرسي اكثر منها في عهد مبارك او عهد السيسي. و مع ذلك، «شُيطن و شُنّع» مرسي أضعاف أخطائه. و لو قدمت المملكة او الإمارات لمرسي عشر (أي ١/١٠) من الدعم الذي قدمته للسيسي، لما مرت مصر بأزمتها الاقتصادية بعد الثورة.
الانتقاد للرئيس الشرع هو من باب الغيرة على البلد لأن «التحديات خيالية و الموارد شحيحة». و لذلك على الشرع البحث عن «كفاءات و ليس ولاءات». و أخطر ما يهدد سوريا اليوم هو استنزاف لمواردها في صراع قديم مع اسرائيل سنخسره حتماً أو ثورة مضادة تدعمها الامارات التي صرحت بأنها «لن تقبل بمرسي جديد».
ختاماً، بنو معروف لم يطلبوا حماية او تقسيم كما تتدعي اسرائيل. هم سوريون مثل كل السوريين، و حبة مسك كمان.
لن يقدروا على الشرع كما في حالة مرسي هم يعرفون ذلك، لهذا سلطووا عليه إسرائيل
لا يمكن حدوث شئ مشابه في سوريا لما حدث في مصر مع الرئيس الشهيد مرسي رحمه الله و السبب ان بقايا النظام الفاشي و بشارون الاسد الهارب انتهت تماما و سمعت ان حتي الفراشين العاملين في القصور هربوا مع النظام فجاء الشرع و انصار الثوره ليستلموا الدوله ليس من الصفر بل وتحت الصفر اما في حالة مصر فقد جاء مرسي المنتخب و لكن بقايا النظام السابق اي مبارك بقيت كما هي في كل مواقع الدوله و الحكم الحساسه و غير الحساسه و قد كان هذا الخطأ الذي وقع به مرسي انه لم ينظف تماما هيكلية الدوله و النظام من بقيا النظام المخلوع مبارك ( لقد كان علي مرسي ان يتصرف حتي كدكتاتور و لو لسنه واحده فقط لضمان التخلص من بقايا النظام المخلوع )و لكن نقول ايضا للحكام الجدد في سوريه الثوره يجب الحذر و الحيطه ايضا ( ملاحظه اخيره حتي لو جاء فرعون ليحكم بدلا من النظام الاسدي المخلوع سيكون اهون بلائا و اشرف مليون مره من حكم ال الاسد الفاشي)
مصر شعب موحد وهو يرفض التعامل مع الكيان.
في سورية يوجد حكم شبه ذاتي في الجزيرة السورية شمال شرق البلاد بقيادة حزب العمال الكردي يتعامل مع امريكا ويتواصل مع الكيان هو من يقود الثورة المضادة الان خصوصا ان آلاف من بقايا نظام المخلوع هربوا إلى مناطق حزب العمال الكردي في الجزيرة السورية لدعم الثورة المضادة
هي نفس القوى المشبوهة و التي أصابها السعار نتيجة فوز الرئيس الشهيد المظلوم محمد مرسي رحمه الله تعالى ،نفس القوى التي تمجد الديمقراطيات الغربيه رغم فوز الأحزاب الحاكمة بنسبة قليله جدا بينما يحرمون ذلك على شعوب أمتنا العربية و الإسلامية.تارة يزعمون أنه حكم المرشد و تارة أخرى أنهم يعملون على إقامة نظام يستند إلى الشرعيه الإسلاميه بينما هم يرحبون بأي نظام يقوم على اي شرعيه أخرى شيطانيه كانت أو عسكرية إنقلابيه.
و أبشر هؤلاء بأن محاولة انقلاب تركيا التي فشلت في عام 2016, كذلك ستفشل أي محاولة شيطانيه انقلابيه ضد النظام السوري الجديد،فالشعوب آخذة في التعلم من تجارب الماضي
مكتوب على جدران الأوبرا
30 يونيو الثورة الكبرى
مصر شهدت ثورتين “يناير الصغرى” ويونيو الكبرى باعتراف الإخوان ، ففي تحقيق موسع ومقابلات للنيويورك تايمز مع مطبخ الإخوان في الساعات الأخيرة لم ينكروا حجم يونيو وتمرد وكانوا يعولون على ان امريكا لن تسمح بخلع رئيس منتخب ، ودارت الأيام وها هي امريكا تعتبر زيلينسكي ديكتاتور، اما سوريا (حرب) وليست ثورة ولا أحد يتحدث عن ديمقراطية وانتخابات
الجديد، حسب مسؤولين مطلعين في قطر ومصر (حماس ستستانف الحرب، وتجند وتدرب وتخطط) فنحن ازاء المعقل الأخير لمشروع الإسلام السياسي الذي هزم وانكسر في مصر وتونس وسوريا وعلى كل الجبهات
الشعب السوري غير الشعب المصري، كان معي زملاء مصريين في العمل وقد فرحوا بسقوط مبارك و هللوا لإنتخاب مرسي وعندما تم الإنقلاب على مرسي في عام 2014 وإذ بنفس الأشخاص يلعنون مرسي و يمدحون الخديوي السيسي فقلت لهم ألستم أنتم من كنتم تهللون وتمدحون الدكتور مرسي فقط منذ فترة وجيزة قبل الإنقلاب وتلعنون حكمه الأن؟ فلم ينبثوا بكلمة.
اعتقد ان الأستاذ سهيل كيوان لم يوفق في المقارنة بين الحالتين فمرسي والاخوان لم يكن لهم دور كبير في الإطاحة بحكم مبارك وفازوا بانتخابات حرة ولكنهم لم يطمانوا الجميع أثناء بداية حكمهم ولم يعرفوا مراكز القوة في مصر وهي الجيش والأزهر اما الشرع تفاصيله المسلح ومن معهم فيملكون القوة ولكنها ليست كافية للسيطرة على كل سوريا بالإضافة إلى مباركة وتأييد قوى إقليمية كثيرة وكذلك عرف الرسائل التي وصلته من أوربا والمنطقة ولا زال الحديث مبكرا لمعرفة نوايا الرجل الحقيقة فهو لا يزال في البداية فهل سيتحول عن حلمه بدولة إسلامية قاتل من أجلها حتى في العراق
أخ عادل تصحيح، هو لم يقاتل من أجل دولة إسلامية ولو كان هذا هدفه لما اختلف مع داعش والقاعدة بل وإعلن الخرب عليهما. الرجل ذهب إلى العراق لنصرة سنة العراق من الغزاة الأمريكان وعملائهم الشيعة الذين عاثوا فساداً وتقتيلاً بحماية أمريكية في مناطق السنة خصوصاً في الأنبار. باعتقادي الشرع مجاهد نقي وذكي ونتمنى له التوفيق. بخلاف ذلك فما قلته صحيح تماماً ولا غبار عليه ثم أن مرسي كان غر بالسياسة و المؤهل الجامعي لا يسعف في هذه الحالة أضف إلى زئبقية الشعب المصري الذي يصفق لمن يصعد إلى المسرح و يتحكم بالبلد.
“حلمه بدولة إسلامية قاتل من أجلها حتى في العراق”. مايشعرني ببعض الأمل هو أن الشرع تحدث عن ذاك بوضوح وشفافية! ومن ثم من كلامه يبدو لي أنه يعي جيداً أن سوريا بطبيعة مكوناتها المجتمعية تعددية! وأيضاً واضح أن هذا على خلاف تام من الأبله بشارون الهارب.
لا مقارنة بين ما حدث في مصر وبين ما يحدث في سوريا
اولا وقبل كل شئ يجب القول بان الثورة المصرية واسقاط مبارك كانت تفوق في عظمتها وتأثيرها على المنطقة والعالم الثورة الفرنسية والثورة البلشفية في روسيا!
الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله كان قد صرح بأن الشعب الفلسطيني له الحق في الحرية وهو من قال النيل دونه ارواحنا ودماؤنا!
طاف بيرس العالم محرضا على الشهيد الرئيس محمد مرسي مدعيا ان دكتاتورا افضل لاسرائيل وللعالم من اسلاميا حتى ولو كان ديموقراطيا منتخبا!
من هو المستفيد من شيطنه العهد الجديد في سوريا. ؟ من هو الذي تضرر من سقوط التطام في سوريا ، بالدليل القطعي. حزب إلباث السوري ، الذي قتل ووأد شعارات البعث لا وحدة افتعال المشاكل مع دول الحوار. إرسال المخربين وإغراقهم بالمخدرات و لا . ولا حرية فطائع السجون تنطق. وسطوة اجهزة المخابرات والإعدامات لكل من يفتح فمه ، ولا اشتراكية الفساد ونهب ثروات الشعب، وإفقاره. لا كهرباء ولا ماء ولاشيء من وسائل الحياة. ومن وراء البعث حزب الله ومؤيدوه بتحريكهم من ايران ؟