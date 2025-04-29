“الجائزة العالمية للشعر” لإبراهيم نصر الله في المهرجان الدولي للشعر والآداب

لندن- “القدس العربي”:

بحضور كتّاب وشعراء من إسبانيا وكولومبيا ونيجيريا والهند وعدد من الدول الأخرى إلى جانب شعراء وكتاب أتراك، تم منح الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، أول أمس الأحد، “الجائزة العالمية للشعر” تكريما لتجربته الشعرية في الحفل الختامي للمهرجان الدولي الخامس للشعر والآداب الذي أقيم في مدينة كهرمان مرعش التاريخية في تركيا.

وتختار لجنة التحكيم في كل دورة كاتبا من العالم، وعددًا من الكتاب الأتراك في مختلف فنون الآداب والفكر لمنحهم هذه الجائزة تقديرا لمكانتهم ودورهم في الحياة الأدبية والإنسانية.

وتزامن منح الجائزة لنصر الله، وهي الثانية بعد “الجائزة الكبرى للرواية” التي مُنحت له من الاتحاد العام لكتاب تركيا قبل عامين، مع صدور ديوانه الأخير “مريم غزة” بالتركية، بترجمة الدكتور جنكيز تومار، عن دار “كَتَبَ”، وصدور روايته “زمن الخيول البيضاء” في العام الماضي بترجمة الدكتور مصطفى إسماعيل، في حين يجري العمل على ترجمة روايته “أعراس آمنة” بالتركية أيضا وسيجري توقيعها في حزيران القادم، إلى جانب روايتيه “أرواح كليمنجارو” و”شمس اليوم الثامن” أيضا.

في كلمته التي ألقاها عقب إعلان فوزه بالجائزة وجه التحية للمدينة التي تحتل منزلة “عاصمة الشعر والشعراء” في تركيا، وقال إن الجائزة تعني له الكثير في زمن الإبادة الذي يجتاح غزة

وقد أقام نصر الله 5 لقاءات أدبية خلال أيام المهرجان، تحدث فيها عن تجربته الأدبية ووقّع ديوانه الجديد.

في كلمته التي ألقاها عقب إعلان فوزه بالجائزة وجه التحية للمدينة التي تحتل منزلة “عاصمة الشعر والشعراء” في تركيا، وقال إن الجائزة تعني له الكثير في زمن الإبادة الذي يجتاح غزة، وهو زمن إبادة ممتد منذ أكثر من 75 عاما، وأهدى الجائزة لفلسطين وغزة وإلى أرواح الشهداء وأرواح أكثر من خمسين كاتبا وفنانا ورساما وموسيقيا ومسرحيا استشهدوا منذ أكتوبر 2023 وإلى أرواح أكثر من 200 صحافي ومئات أساتذة الجامعات وآلاف الطلاب، الذين استشهدوا خلال الحرب الإبادية التي دمرت جامعات غزة ومدارسها ومكتباتها، ومراكزها الثقافية وتراثها التاريخي وآثارها، ومعظم مبانيها.

وفي نهاية كلمته قال: في الحوار الصحافي الأول الذي أجري معي قبل 45 عاما قلت جملة لم أزل أرددها حتى اليوم، وهي: نحن نقف مع فلسطين لا لأننا فلسطينيون أو عرب، فقط، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم.

من ناحية أخرى سيتم في روما وفينيسيا خلال يومي السابع والتاسع من أيار، توقيع وتقديم النسخة الإيطالية من “مريم غزة” ترجمة الدكتور وسيم دهمش، ورواية “الأمواج البريّة” ترجمة كلوديا بوديو، التي تتضمن مقدّمة موسعة كتبها الدكتور والمترجم سيموني سيبيليو. وقد صدر الكتابان عن دار “كو”.

يذكر أن نصر الله أصدر 16 ديوانا شعريا و26 رواية من بينها مشروعه “الملهاة الفلسطينية” ومشروع الشرفات، وسبق أن فاز بعدد من الجوائز من بينها الجائزة العالمية للرواية العربية، وجائزة كتارا (مرتين)، وجائزة عرار للشعر، وتيسير سبول للرواية، وجائزة فلسطين للآداب- أوهايو، كما صدرت أكثر من 45 ترجمة لأعماله الشعرية والروائية، بالإنكليزية، الإيطالية، الإسبانية، البرتغالية، الدنماركية، والفارسية وغيرها من اللغات.