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الجابر يحث المندوبين وشركات النفط على العمل معا في كوب28

30 - نوفمبر - 2023

سلطان الجابر يفتتح مؤتمر (كوب28)

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دبي: افتتح سلطان الجابر رئيس (كوب28) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام بحث الدول على إيجاد أرضية مشتركة بشأن السياسات الرامية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأقر الجابر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في نسخة نصية من كلمته الافتتاحية بأن هناك “وجهات نظر قوية تتعلق بفكرة إدراج كلام بشأن بالوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة في النص محل التفاوض… أطالبكم بالعمل معا”.

وأشار إلى أن العديد من شركات النفط الوطنية اعتمدت أهداف انبعاثات كربونية صفرية لعام 2050.

وقال جابر “ممتن لأنهم صعدوا للانضمام إلى هذه الرحلة التي غيرت قواعد اللعبة… لكن يجب أن أقول إن هذا ليس كافيا، وأعلم أن بإمكانهم فعل المزيد”.

(رويترز)

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