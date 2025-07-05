الجالية العربية في “أوك لاون” بولاية إلينوي الأمريكية تطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة الشرطة بعد مقتل مراد كردي

إلينوي- “القدس العربي”: تجمّع نحو 50 شخصًا، مساء الأربعاء الماضي، أمام مبنى بلدية أوك لاون في ولاية إلينوي الأمريكية قبيل انعقاد الاجتماع الشهري للجنة شرطة وإطفاء أوك لاون، في استمرار لحراك تقوده الجالية العربية منذ ثلاث سنوات احتجاجًا على “عنصرية” جهاز الشرطة المحلي.

وقالت نادية اليفاعي، منسقة الشباب في “شبكة العمل العربي الأمريكي” (AAAN): “في يوليو/ تموز 2022 خرجنا إلى الشارع بعد أن تعرّض الفتى الفلسطيني الأمريكي هادي أبو عطا الله، البالغ من العمر 17 عامًا، لضرب مبرّح كاد يودي بحياته على يد ثلاثة من عناصر شرطة أوك لاون: باتريك أودونيل، وبراندون كولينز، ومارك هولينغزوورث.”

وأضافت: “نحن هنا أيضًا لنطالب بالعدالة لأخينا مراد كردي، الذي قُتل بشكل مأساوي عام 2023.”

وأشارت اليفاعي إلى المفارقة الصادمة بين تعامل الشرطة مع الحادثين، إذ اعتدت بعنف على أبو عطا الله بزعم قيادته السيارة تحت تأثير الكحول، بينما اكتفت بتحرير مخالفة بسيطة لليان كوساك، وهي امرأة بيضاء قتلت مراد كردي أثناء قيادتها وهي مخمورة، وفقاً لمنصة “فايت باك”.

والمفارقة الأكبر أن مارك هولينغزوورث، أحد الضباط المتورطين في ضرب هادي، هو نفسه من سهّل الإفراج عن كوساك بعد الحادث، ما يعكس نمطًا ممنهجًا من التمييز العنصري في تعامل شرطة أوك لاون.

وقد اقتحم المتظاهرون قاعة البلدية وأوقفوا الاجتماع فور بدئه، مرددين شعارات مثل: “العدالة لمراد كردي!”، و “لا عدالة، لا سلام! لا للشرطة العنصرية!”.

وعندما أُخرجوا من القاعة بالقوة، واصلوا احتجاجهم خارج المبنى، وأرسلوا رسالة تضامن ومحبّة لوالدة مراد، فادية محمد، التي لم تتوقف عن المطالبة بالعدالة لابنها، مؤكدين عزمهم على العودة مجددًا للاجتماع المقبل في 6 أغسطس/ آب عند الساعة الخامسة مساءً.

واختتمت رانيا سالم من “شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية” (USPCN) الوقفة قائلة: “سنبقى نعود إلى هنا شهرًا بعد شهر حتى يفتح النائب العام تحقيقًا مستقلًا في سلوك شرطة أوك لاون، ويُحاسب كل الضباط المتورطين في الاعتداء على هادي، ويُفصلوا ويُقدموا للعدالة!”.