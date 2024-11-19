الجالية العربية في بريطانيا تطالب ستارمر بإدانة «الإبادة»

لندن – «القدس العربي» طالبت الجالية العربية في بريطانيا رئيس الوزراء كير ستارمر الثلاثاء بالاعتراف بجريمة «الإبادة الجماعية» في غزة وإدانتها والعمل على محاسبة مجرمي الاحتلال الاسرائيلي المتورطين في ارتكابها.

ووجه «مؤتمر الجالية العربية» الذي يُمثل المواطنين البريطانيين من أصول عربية، رسالة رسمية الى رئيس الوزراء كير ستارمر طالبه فيها بالتراجع عن إنكار «الابادة الجماعية» التي يتعرض لها قطاع غزة، والاعتراف بها، وإدانتها، كما طالب الحكومة البريطانية بالعمل على «استعادة الوصول الإنساني الكامل وضمان استئناف عمليات الأونروا» بشكل فوري، والضغط على اسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي الرسالة الجديدة التي وجهها المؤتمر الى ستارمر في أعقاب رسالتين سابقتين إلى رئيس الحكومة البريطانية السابق، ريشي سوناك، بتاريخ 5 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023 و21 كانون أول/ ديسمبر 2023، وقد رد سوناك على الرسالتين في حينها لكن سياسات الحكومة البريطانية لم تتغير بشكل ملموس وملحوظ تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطيني.

وقالت الجالية العربية في رسالتها الى رئيس الحكومة البريطانية: «نجد أنفسنا الآن مضطرين للتوجه إليكم، حيث تصاعد الوضع في غزة إلى كارثة إنسانية لا يمكن إنكارها، وتجاوز عدد القتلى 43 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن المعاناة في جباليا تمثل صورة مؤلمة لهذه الأزمة، حيث يُحتجز أكثر من 100 ألف شخص بدون طعام أو ماء أو كهرباء، في ظروف لا يمكن تصورها بينما يقف العالم صامتاً».

وأضافت الجالية العربية: «إن تعليق عمليات الأونروا بسبب الإجراءات الإسرائيلية زاد من تفاقم هذا الوضع المأساوي، مما ترك الأكثر احتياجاً دون مساعدات إنسانية ضرورية. إن هذه الأفعال ليست فقط غير إنسانية، بل تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وخاطبت الرسالة رئيس الوزراء بالقول إن «تصريحكم الأخير في البرلمان الذي رفض فكرة أن أعمال إسرائيل تشكل إبادة جماعية قد أثار خيبة أمل عميقة لدى العديد في مجتمعنا. ولكن الأدلة تقول غير ذلك: الاستهداف المتعمد للمدنيين، والحرمان من الاحتياجات الأساسية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية هي سمات واضحة لأعمال الإبادة الجماعية كما يعرفها القانون الدولي».

وتابعت الرسالة: «إن المجتمعات العربية والإسلامية في بريطانيا، إلى جانب عدد لا يحصى من الناس حول العالم، يشعرون بقلق عميق إزاء عدم اتخاذ المملكة المتحدة موقفاً حاسماً. إن غياب التدخل الفعّال يعرض بريطانيا لخطر التواطؤ في هذه الفظائع المستمرة».

وانتهت الرسالة الى مطالبة ستارمر بإدانة الأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاعتراف بحجم الأزمة واعتبارها «إبادة جماعية»، كما دعت الجالية العربية ستارمر الى «المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والمطالبة باستعادة الوصول الإنساني الكامل وضمان استئناف عمليات الأونروا، وكذلك استخدام نفوذ بريطانيا على الساحة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات».

وتعليقاً على الرسالة، أكد رئيس منتدى التفكير العربي ورئيس تحرير منصة «عرب لندن»، وأحد مؤسسي المؤتمر، محمد أمين، أن هذه الرسالة تأتي في سياق جملة تحركات تقوم بها الجالية العربية من أجل الضغط على الحكومة البريطانية لتغيير موقفها مما يجري في الأراضي الفلسطينية.

ولفت أمين الانتباه إلى أن الجالية الفلسطينية نظمت اجتماعاً مع ثلاثة من أعضاء البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، بمشاركة منصة «عرب لندن» وعدد من أبناء الجالية، وأسفر الاجتماع عن توجيه رسالة برلمانية منفصلة الى رئيس الوزراء تطالبه بالتراجع عن إنكار «الابادة الجماعية» في غزة، وتؤكد له أن ما يحدث هناك هو جريمة ضد الانسانية، مضيفاً: «هذا يؤكد أهمية هذه التحركات وأنها تُسفر عن نتائج ملموسة ومحمودة».

يشار الى أن «مؤتمر الجالية العربية» تأسس في لندن في حزيران/ يونيو 2023 بمبادرة من منصة «عرب لندن» و»منتدى التفكير العربي»، واستطاع أن يحشد عدداً كبيراً من المثقفين والصحافيين والكتاب وأساتذة الجامعات من مختلف أبناء الجالية العربية في بريطانيا ليكون مظلة جامعة لهم، كما أن المؤتمر يضم في عضويته ممثلين عن أغلب الجاليات العربية بمن فيهم رئيس الجالية الفلسطينية نهاد خنفر، ورئيس الجالية الأردنية حلمي الحراحشة.