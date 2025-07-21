الجالية العربية والإسلامية في تامبا الأمريكية تودّع الشهيد الفلسطيني سيف الله مصلط

تامبا (فلوريدا): شارك نحو 100 شخص، السبت، في وقفة تأبينية أقيمت في المركز الإسلامي بمدينة تامبا، تكريمًا لروح الشهيد الفلسطيني سيف الله مصلط.

وكان مصلط، البالغ من العمر 20 عامًا، مواطنًا أمريكيًا ومقيمًا في تامبا، عُرف بنشاطه المجتمعي وامتلاكه محل آيس كريم محلي يحمل اسم “Ice Sssscreamin”. وكان في زيارة عائلية إلى الضفة الغربية المحتلة عندما تعرّض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في أرض تابعة لعائلته، وذلك بتاريخ 11 يوليو/ تموز، وفقاً لمنصة “فايت باك” التقدمية الأمريكية.

ونظّم الوقفة فرع فلوريدا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، وتخللتها صلاة وكلمات تأبينية ألقاها مسؤولون منتخبون، وأفراد من الجالية، إضافة إلى أقارب وأصدقاء الشهيد. وألقى ابن عمه البالغ من العمر ثماني سنوات كلمة مؤثرة، وصف فيها سيف الله بأنه واحد من بين العديد من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال أو مستوطنوه، مؤكدًا أن عائلتهم تستحق العدالة ومحاسبة الجناة.

كما طالبت عضو مجلس مدينة تامبا، لين هرتاك، بفتح تحقيق أمريكي في مقتل مواطن أمريكي خارج البلاد.

ودعا المتحدثون إلى مواصلة العمل والنشاط الشعبي من أجل تحرير فلسطين، مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”، وفتح تحقيق رسمي في جريمة قتل سيف الله مصلط.