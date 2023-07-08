الجالية الفلسطينية في نيوجرسي تقيم مهرجان تضامن مع جنين- (صور)

باترسون – (ولاية نيوجرسي)- “القدس العربي”:

تجمع المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمناصرين للنضال الفلسطيني في الميدان الرئيسي لمدينة باترسون مساء الجمعة لإظهار تضامنهم مع صمود جنين ومخيمها.

وقد أضاء الحاضرون الشموع على أرواح الشهداء حيث تلت بنت جنين الشابة لمياء عبد الله أسماء الشهداء جميعهم بمن فيهم الذين استشهدوا بعد توقف العمليات في جنين ومخيمها مساء الثلاثاء. وقد حضر وفد من أبناء الجالية اليهودية (ناتروي كارتا) المعادين للصهيونية، كما شارك وفد من الأمريكيين من أصول أفريقية والمنتمين لحركة “حياة السود مهمة”. وقد نظم التظاهرة المركز الفلسطيني في مدينتي كليفتون وباترسون.

وقد ألقى السيد محمد خير الله، (سوري الأصل)، رئيس بلدية مدينة بروسبكت بارك، في ولاية نيوجرسي، كلمة تضامن مع الشعب الفلسطيني وحيّا بطولات جنين ومخيمها الذي سطر أروع آيات الصمود والبطولة. وقال في كلمته “لقد تشرفت بزيارة المسجد الأقصى السنة الماضية ولو تعرفون ما هي الأحاسيس التي شعرت بها أنا وزوجتي. ووعدتها بأن نعود ثانية إلى القدس”.

وقال: لقد مضى 75 سنة على النكبة والشعب الفلسطيني ما زال يناضل من أجل حقوقه أمام صمت العالم وخذلانه وهو يرى الاعتداء على المدنيين. “صمت المجتمع الدولي هذا شيء مخجل. نرى كيف تم تهجير آلاف الفلسطينيين في المخيم. يطردون من بيوتهم الآن وهو ما ذكّرنا بالنكبة. ذكّرنا كيف أصبح شعبنا لاجئين. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا العدوان على شعبنا من المدنيين العزل”. وقال مختتما كلمته: “بالنسبة لي كأمريكي، فلسطين الهدف رقم واحد وقبل كل شيء”.

وألقى عبد الباري محمود كلمة الجالية الفلسطينية الذي أكد على أن الفلسطينيين حشروا في الزاوية ولم يبق أمامهم إلا المقاومة، فأصوات شرائح الشعب الفلسطيني من طلاب ومهنيين وشباب ونساء غير مسموعة في العالم. وقال: “أغلقت علينا المنافذ. لكننا لن نبقى صامتين. لن نركع على أيادينا نتذلل من أجل الاعتراف بنا وبحقوقنا. أين كرامتنا ونحن نستمع لمن يريد أن يملي علينا كيف نناضل أو كيف نعيش أو كيف نتحرك. علينا كفلسطينيين الآن أن نقرر بأنفسنا كيف نقاوم وكيف نعيش وكيف نبدع. لهذا علينا أن نقف مع جنين وشباب جنين الذين يدفعون ثمنا من دمائهم وهم يدافعون عن بيوتهم وعائلاتهم. هؤلاء هم من يمثلون مستقبلنا”. وقال: على الفلسطينيين أن يبقوا على تضامنهم ووحدتهم سواء كانت المعركة في الشيخ جراح أو غزة أو ترمسعيا أو حوارة أو جنين.

عوني أبو هدبة، نائب رئيس بلدية باترسون الأسبق (من أبناء ترمسعيا) وأحد أقطاب الجالية والفلسطينية، وجه تحية للشعب الفلسطيني الصامد في كل مكان وأولهم جنين البطولة. “هؤلاء الأبطال هم الذين أفشلوا القوة العسكرية الغاشمة التي دخلت إلى مخيم جنين”. واضاف: “علينا نحن في الولايات المتحدة أن نقدم الدعم لشعبنا ليعرفوا أننا معهم وأن الشعب الفلسطيني يد واحدة وقلب واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، سواء في غزة أو حيفا أو ويافا، أو نابلس أو جنين”.

ووجه أبو هدبا تحية إلى القرى الفلسطينية التي تدافع عن أبنائها وأشجارها وبيوتها مثل ترمسعيا وديردبوان وبورين وحوارة وعين يبرود وسنجل واللبن. وأثنى على صمود أهالي ترمسعيا الذين تعرضوا لهجوم من أكثر من 200 مستوطن ومعهم الجيش ودمروا أكثر من 30 بيتا وحرقوا 63 سيارة واستشهد الشاب المناضل الخلوق عمر أبو قطين رحمه الله.

لمياء عبد الله بنت جنين تتلو أسماء الشهداء

محمد خير الله، رئيس بلدية مدينة بروسبيكت بارك يلقي كلمة تضامن مع جنين وفلسطين

ثم ألقى رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، الكلمة الختامية قائلا: “عندما سمعت ما يجري في جنين أصبت بوجع في القلب. فقد كنت في فلسطين وزرت عددا من المدن والقرى منها ترمسعيا وديردبوان ومخماس، وعندما أسمع عن هذه الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة مقتل الأطفال أسأل: كيف لأحد ألا يقف مع الفلسطينيين ويتضامن معهم”. وقال: “إن ما يقوم به المستوطنون هو إرهاب. إنهم يمارسون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. نحن بحاجة إلى قوة سلام لتتدخل وتؤمن الحماية للشعب الفلسطيني ونحن بحاجة إلى تحقيق في هذه الجرائم وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بهذا التحقيق. نحن نريد السلام ونريد العدالة فلا سلام بدون عدالة حتى تستقر الأمور”. وناشد أبناء الجالية الفلسطينية والعربية قائلا: “تحركوا، اتصلوا بممثليكم. وأنا قد اتصلت بمكتب السناتور كوري بوكر، وهناك تجاوب. اتصلوا- انشروا المعلومات عما يجري. نريد لهذه البلاد أن تقف مع السلام والعدالة لا غير”.

ذياب مصطفى رئيس مركز الجالية الفلسطينية في كليفتون/باترسون يتوسط مجموعة من المتضامنين من حركو “حياة السود مهمة”

جانب من الحضور والشموع مضاءة على الأرض