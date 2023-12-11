الجامعات الأمريكية وسعار المكارثية الإسرائيلية

قاموس أكسفورد، المعتمد عالمياً كمرجع أعلى في معاني اللغة الإنكليزية، يعرّف مفردة Intifada هكذا: «انتفاضة فلسطينية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». قاموس لاروس الفرنسي يذهب أبعد، فيتحدث عن «ثورة شعبية في وجه نظام قمعي أو عدو أجنبي». والأرجح أنه يمكن العثور على تعريفات مماثلة في الغالبية الساحقة من المعاجم العالمية بشتى اللغات، فالمصطلح واضح الدلالة لأنه أيضاً مشتق من معطيات تاريخية على أرض الواقع وليس الخيال.
غير أن معنى الانتفاضة ليس هكذا في الولايات المتحدة، وتحديداً عند النائبة في الكونغرس إليز ستيفانيك، التي ترى أن المصطلح يفيد إبادة اليهود وليس مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا يتوجب حظره على ألسنة الطلبة الجامعيين في أمريكا، وفي أرفع جامعاتها مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبنسلفانيا على وجه الخصوص.
وكانت ستيفانيك قد تصدرت جلسة استماع في الكونغرس لثلاث من رئيسات هذه الجامعات، وحوّلت الأسئلة إلى محكمة تفتيش في الضمائر لا تذكّر إلا بمناخات المكارثية التي هيمنت على الولايات المتحدة أواخر أربعينيات القرن المنصرم وخلّفت وما تزال تخلّف أبشع الذكريات عن ممارسة الرقابة وتلفيق الاتهامات ومصادرة الرأي والتضييق على حرية التعبير.
ولا عجب أن تكون ستيفانيك هي رأس الحربة في هذه الحملة المكارثية المتجددة، ليس لأنها تنتمي إلى الحزب الجمهوري واعتادت الترصد التعسفي لضحايا تستسهل زجهم في تصنيفات «اليسار» فحسب، بل كذلك لأنها تسعى إلى انتقام شخصي من جامعة هارفارد التي سبق أن فصلتها من هيئة معهد السياسة بسبب تصريحاتها الزائفة المتكررة حول نتائج انتخابات 2020 الرئاسية لصالح رواية الرئيس السابق دونالد ترامب. أكثر من ذلك، هذه النائبة التي تزعم مناهضة العداء للسامية سبق لها أن تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب إعلانات في حملتها الانتخابية تعزف على أنغام نظرية «الاستبدال الكبير» المعادية في جوهرها لليهود.
وليس مدهشاً أيضاً أن تشارك في الحملة مجموعات ضغط متعاطفة عموماً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنحازة بصفة خاصة لحرب الإبادة الراهنة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وأن يبلغ الانخراط مستوى المطالبة باستقالة أو إقالة رئيسات ورؤساء هذه أو تلك من الجامعات الأمريكية المرموقة تحت طائلة التهديد بقطع تبرعات بعشرات الملايين من الدولارات. وليست الاستقالة الطوعية لرئيسة جامعة هارفارد ليز ماجيل سوى النذير الأول في سعار مكارثية متجددة متسارعة.
كذلك لا تدهش مسارعة البيت الأبيض إلى المشاركة في الحملة، بالتكافل والتضامن مع مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة أمثال رون ديسانتيس ونيكي هيلي، صحبة عشرات الساسة والكتّاب والصحافيين ذوي التوجهات اليمينية والمحافظة، الذين وجدوا الفرصة سانحة لتحقيق هدف أول مباشر هو مغازلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهدف ثان أبعد طموحاً هو النيل من جامعات اتُهمت مراراً بإشاعة أفكار اليسار والتقدم ومعاداة العنصرية والاستعمار.
والحملة شعواء ومتواصلة، يتغافل المشاركون فيها عن حقيقة يزعم معظمهم الإيمان بها بصدد ضمان حرية التعبير، كما يتناسون عامدين أن أفضل رد على النفاق هو النطق بالحقيقة وليس فرض الرقابة، خاصة في الجامعات والمعاهد التعليمية العالية.
الحزب الديموقراطي يحصد من أصوات اليهودأكثر مما يحصده الحزب الجمهوري علما بأن أعضاء الأخير أكثر يمينية وأكثر صهيونية من نظرائهم في الحزب الديموقراطي، ولو أنه من الديموقراطيين من لا يزال متمسكا بضميره، لكنهم قلة.فمثلا: غضِب أعضاء الحزب الجمهوري لان الرئيس جو بايدن، برأيهم، لم يعط اسرائيل ما يكفي من الأسلحة و الذخائر للانتصار على حماس، رغم انه أعطاها ما لم يعطه من سبقه من الرؤساء. الظاهر أن AIPAC قد أمّنت أعضاء الحزب الجمهوري جميعا ولكنها تتعب نوعا ما مع الحزب الديموقراطي. لذلك رصدت مبلغ 100 مليون دولار (من اموال دافع الضرائب الأمريكي) لتمنع فوز أعضاء محقّين في آرائهم مثل عضو الكونجرس رشيدة طليب و إلهان عمر و غيرهم من أصحاب الضمائر التي لم تُبَع بعد. عضو الكونجرس الآنسة ستيفانك تريد أن تنتقم من الجامعة التي فصلتها وتغازل اسرائيل و الآيباك لتكفل مقعدها في العام المقبل في الكونجرس. عند الإنتهازيين، بيع الضمير و الاخلاق سهل ما دام ذلك يضمن الفوز. باختصار، لا بد من النفاق و مغازلة اسرائيل إذا كان الهدف الفوز بعضوية الكونجرس أو منصب عالي آخر، الا من رحم ربي.
إلى من يعنيه الأمر،
إنّ المستوى الثقافي يتدخّل في تنويع تصوّراتنا للقيم، فعلى سبيل المثال ما كان يُتغنّى به من شجاعة وبسالة، كان في القدرة على أن تصارع جبارا فتصرعه، أو الخبرة حمل السيف وفنّ القتال، وصار اليوم ينظر إلى الشجاعة، التي هذه هي عناصرها على أنّها خروج على القانون وارتكاب للجريمة. فلكلّ ثقافة شجاعتها، ولكل عصر شجاعته وتصوّر الناس عن تلك الشجاعة مختلف بين العصور والأمصار.
ما يزال الناس اليوم يفتخرون بالشجاعة، ويمدحون بها، دون أن تكون لهم معايير عامّة تحدّدها، مثلما كان الأمر في القديم. لقد تعاملنا دهورا مع الشجاعة في الشعر القديم، لا على أنّها مشاهد دموية، بل على أنّها إقدام وإفراط البأساء تصل أحيانا إلى حدّ القتل بدم بارد؛ يقول عنترة بن شدّاد (فشككت بالرمح الأصمّ ثيابه/ ليس الكريم على القنا بمحرّم) ويضيف في سياق ثان (فتركته جزر السباع ينهشنه/ يقضمن حسن بنانه والمعصم).
– عن توفيق قريرة –
لم أذكر أشخاصّا بعينهم بل ذكرت حالات على سبيل المثال عن المفهوم الجديد للمكارثيّة.أما منْ له عمل وضرورة فهو ممنْ قيل فيهم: { ولا يقطعون واديًا إلا كُتب لهم؛ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون }(براءة 121).جميلة هذه القصيدة للدكتور غيّاث المرزوق…سأقرأها عن كثب مع الفجر إنْ شاء الله.غالبًا أخصص ما قبل شروق الشّمس لقراءة القرآن؛ وما بعد شروقها لقراءة الشعر الأصيل الرنّـان.وعند الضحى متابعة الصحف باللغات الأجنبيّة.مع التحيّة.
/…
وَهَا أَنْتِ ظَمْأَى
وَظَمْأَى
وَظَمْأَى
/…
وَنَحْنُ، كَذَاكِ، ظِمَاءٌ
بِرَمْأَى
/…
نَرَاكِ «هُنَاكِ»، وَأَبْعَدَ،
أَبْعَدَ
مِمَّا نَرَانَا «هُنَانَا» بِعَيْنٍ
مُجَرَّدَةٍ
– إِذْ
سَقَيْنَا التُّرَابَ دَمًا وَدِمَاءً
بِذُخْرٍ وَفَخْرٍ
/… وَعِزَّهْ
***
وَطُوفَانُنَا الأَقْصَوِيُّ
مَمَرٌّ
وَطُوفَانُنَا شَرَرٌ مُسْتَمِرٌّ
/…
بِرَغْمِ أُنُـوفِ الصَّهَائِنِ
رَغْمَ صُنُوفِ الزَّبَـائِنِ
– مَا
مِنْ جِنَانٍ تَلِيقُ بِنَا وَنَلِيقُ،
نَلِيقُ بِهَا غَيْرُ
/… غَزَّهْ
***
/ عن القسم الأول من قصيد،
«كُلُّنَا فِي ٱلْمُنَىٰ غَزَّةٌ، غَزَّةٌ فِي ٱلْدُّنَىٰ كُلُّنَا» (1)، شعر غياث المرزوق
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حقا شعر لافت بتألقه وإبداعه الفريد، تُشكر الأخت ليلى الصباغ على الإيراد
الأستاذ الدكتور رشود الخريف