الجامعات الأوروبية تنتفض الثلاثاء المقبل في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

لندن- “القدس العربي”:
ستشهد الجامعات الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل أكبر التظاهرات لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة، وينتظر مشاركة مئات الآلاف من الطلبة والباحثين والأساتذة.
وشكلت الحرب الحالية ضربة كبيرة لإسرائيل لأن القطاع الأكاديمي في الغرب انتفض ضد أساليبها وأكاذيبها التاريخية.
في هذا الصدد، تعتبر “التنسيقية الجامعية لمناهضة الاستعمار في فلسطين” شبكة مكونة من الباحثين في التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة وطلاب، وتعلن أن هدفها هو وضع حد لحرب الإبادة والاستعمار في فلسطين، كما تعتبر هذه الشبكة جزءًا من حركة عابرة للحدود الوطنية ضد الحرب في فلسطين.
والتحق باحثون من الجامعات الفرنسية بهذه الخطوة الأوروبية، حيث جاء في البيان الخاص بهم، الذي جرى توزيعه ونشره في شبكات التواصل الاجتماعي، “منذ 7 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من ألف فلسطيني وما يفوق من 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يوجدون محاصرين في مساحة 360 كلم مربع. وقد قتل الجيش الإسرائيلي 94 أستاذًا جامعيًا و231 معلمًا وأكثر من 4,300 طالب، بالإضافة إلى تدمير جميع جامعات القطاع و346 مدرسة. وقد حذرت محكمة العدل الدولية من خطر الإبادة الجماعية التي تهدد الشعب الفلسطيني في غزة. وتتعرض الضفة الغربية لحصار شديد أكثر من أي وقت مضى. الصمت غير ممكن وغير مقبول”.
ويضيف البيان أنه في مواجهة التواطؤ المكشوف للحكومة الفرنسية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقمعها لحرية التعبير عن الرأي حول فلسطين، يدعو القطاع الأكاديمي الفرنسي جميع الباحثين إلى الانخراط في الدعوة الأوروبية ليوم التضامن الجامعي مع الشعب الفلسطيني في 12 مارس 2024.
ومن أبرز المطالب التي سطرها “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، رفع الحصار عن غزة بشكل دائم، الدفاع عن حق الفلسطينيين في التعليم”.
ولا يتردد البيان في وصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري بالتنصيص على أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب “حث جامعاتنا على اتخاذ إجراءات فعالة ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، وفي المقابل يؤكد على “إقامة روابط أكاديمية مع الجامعات والأكاديميين الفلسطينيين”. ثم يشدد على “دعم المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية والمشاركة فيها”. وأخيرا “الدفاع عن حرية التعبير والحرية الأكاديمية في جميع أنحاء فلسطين، سواء في فرنسا أو خارج فرنسا”.
وعلى الرغم من أن هذه الحركة خاصة بالجامعات الأوروبية، من المنتظر مشاركة جامعات في القارة الأمريكية في التظاهر الثلاثاء المقبل. وتعتبر الجامعات الغربية من الساحات التي تواجه وتندد بمجازر إسرائيل.
وماذا عن الجامعات في الدول العربية و الأفريقية؟ ام انها علي دين حكام انظمتها الدول : الخنوع و اللستسلام؟
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار أوروبا في فضح ازدواجية حكامكم الذين هم تبع وخدم لدى عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي هي في خدمة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم قادم 🇵🇸🤕🔥🚀🚀🚀
ارجو النشر يا القدس العربي، انا اعيش في ألمانيا مند ثلاثين سنه ، و الله المجتمع الغربي غير مهتم لما يحدث في غزه و الاعلام الغربي يسيطر عليه اليهود. اي ان الجزيرة بالانجليزي لا يشاهدها احد من اصدقائي الالمان. اي ان حتى الحرب الاعلامية نحن مغلوب علينا في الغرب. و الناس يحبون إسرائيل اكثر بسبب دعم الإعلام
صحيح جدا جدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نحن الله معنا ومع الفلسطينيين 🤕☝️🇵🇸✌️
أتذكر أنه قبل وأثناء الحرب على العراق ٢٠٠٣ كانت التظاهر ضد الحرب على شتى المستويات حتى أن كثيراً من المدارس وتلاميذها قاموا بتظاهرات ضد حرب بوش ورامسفيلد على العراق. على العكس اليوم حيث يتم كبت الأصوات التي تعارض حرب الإبادة على غزة على مختلف المستويات وبشتى الطرق، أما الإعلام فهو لايقدم إلا رواية الإحتلال الإسرائيلي.
العد العكسي للبروبوغدا الصهيونية !
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب مقاطعة الصهاينة من قبل كل الإنسانية ليندثروا طبيعيا و هم مجانين العصر ……! انهم في ورطة عظمى وورطوا معهم الأمريكان والأوروبيون ……!
NO More bloodshed no More GENOCIDES No More GAZA HOLLOCOST
القضيه ليس تتوقف علي تحرير الرهائن من كلي الطرفين…بل يجب أن نعمل علي تحقيق سلام عادل وشامل لجميع الأطراف المتنازعة….هذا إذا أردنا بالفعل تحقيق السلام…يكون أولا بالتخلص من شيء إسمه جهل واحتلال…والكون جميعه لنا جميعاً بدون عنصريه أو حماقه.،وعلي الجميع أن يدرك بأن وجودنا هو مؤقت. وسريعا راحلون ومن هذا المنطلق علينا أن نترك بصمتنا الجميله في رقي البشريه من خلال نشر المحبه والتعاون والتفاهم بين الجميع أي حب لأخيك كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل..
وبهذا علي جميع حكماء البشريه بوضع برنامج ونظام إجتماعي بهدف إلي إنشاء دوله سلام تحافظ على كرامة الإنسان الذي يشكل القيمه الكبري لوجودنا. وهذا يتم بالقضاء على العنصريه والتعصب الأعمى…
كلنا بشر لنا نفس الحقوق والواجبات. مع احترامي إلي كل المبادئ والعقائد الدينيه لكم مباداءكم ولي عقيده. أي الاحترام المتبادل الإجتماعي
دوله السلام منزوعه من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني بدون شك…تتم هذه الدوله بالتدريج ..حتي تزول حماقه الفكر… آلتي تؤدي إلي سفك دماء البشر
NO More bloodshed no More GENOCIDES No More GAZA HOLLOCOST
بينما إنشاء دولتين لا ولن يحقق السلام المرجو منه… لأن هناك إحتلال. وهذا الاحتلال يودي إلي الحاجه الى إزالته حتي يعم العداله والانصاف…
كما نناشد الدول العربية والغربيه بدعم كل من اليهود الذي يرغبون بالعوده إلي وطنهم الأم وخاصه مثلاً المغرب العربي. ومعاملتهم بالمساواة مع كل مواطنين الدوله.
علينا تغيير في النظام العالمي حيث الرقي العسكري يودي إلي دمار البشريه وهذا مؤسف
الحفاظ على الإنسان أفضل من سفك دماءه وتدميره….
الكون لنا جميعا. واسرتنا هي الانسانيه… ومبادئنا هي العمل من أجل تطورنا في جميع مناحي الحياة حتي ىنحقق سعاده الإنسان بدلاً ىمن ماساته…
علينا بالصراحه آلتي تؤدي إلي ىالراحه بدلاً ىمن النفاق السياسي الذي يدمرنا جميعاً من خلال الحرب
نعم للسلام والانصاف والمحبه والتعاون لا للكراهيه والاستبداد والقمع الاستعماري الإجرامي المدمر
واين الجامعات العربية فى خطوة التضامن هذه؟؟!!!