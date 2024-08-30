الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ

القاهرة: أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024 والتي ضمت ست روايات اختيرت من بين 181 رواية ترشحت للجائزة من 18 دولة.

وضمت القائمة روايات (السماء تدخن السجائر) للكاتب وجدي الأهدل من اليمن، و(السيدة الزجاجية) للكاتب عمرو العادلي من مصر، و(اسمي زيزفون) للكاتبة سوسن جميل حسن من سوريا، و(الوراق أبو حيان التوحيدي) للكاتب هشام عيد من مصر، و(بيت القاضي) للكاتب محمود عادل طه من مصر، و(ميكروفون كاتم صوت) للكاتب محمد طرزي من لبنان.

تمنح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجائزة منذ عام 1996 لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين السابقين. وتبلغ قيمة الجائزة 5000 دولار إضافة إلى ترجمة العمل للغة الإنكليزية ونشره.

وسيجري إعلان اسم الرواية الفائزة وتسليم الجائزة في 11 ديسمبر كانون الأول بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

وذهبت الجائزة في الدورة السابقة عام 2022 للمصرية فاطمة قنديل، كما ضمت قائمة الفائزين السابقين الجزائري أحمد طيباوي والسعودية أميمة الخميس والسوري خالد خليفة والسوداني حمور زيادة.

(رويترز)