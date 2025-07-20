الجامعة البهائية العالمية تنتقد تجاهل مصر مخاوف أممية بشأن حرية الدين

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقدت الجامعة البهائية العالمية تجاهل الحكومة المصرية، توصيات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حرية الدين والمعتقد، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان مطلع يوليو/تموز الجاري. واعتبرت أن التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الادعاءات وتشكك في ضمانات مصر لحماية حرية الاعتقاد.

تجاهل التوصيات

واتهمت الجامعة الحكومة المصرية في بيان أصدرته للرد عليها، بأنها تجاهلت خلال المراجعة عدة توصيات تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية، وزعمت أن هذه التدابير مُطبقة بالفعل من خلال الضمانات الدستورية القائمة.

وكان أحد عشر مقرراً خاصاً للأمم المتحدة إلى جانب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، قدموا رسالة إدعاء مشتركة وغير مسبوقة إلى الحكومة المصرية في أبريل/نيسان 2025 للتعبير عن القلق الشديد إزاء نمط التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية في مصر، حسب البيان.

ولفت بيان الجامعة البهائية إلى أن خبراء الأمم المتحدة أدانوا ما وصفوه بـ«التمييز الرسمي الممنهج» ضد البهائيين، وتطرقوا إلى جملة من الانتهاكات، بينها القيود على الزواج والدفن والتعليم والعمل، إلى جانب المضايقات الأمنية.

كما أعربوا عن قلق خاص بشأن توقيف أوميد سيوشانسيان، وهو قيادي بهائي ومواطن تركي، في مطار القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تعرض لسوء معاملة خلال احتجازه واستجوابه من قبل جهاز أمن الدولة، حسب البيان.

وفيما تنفي الحكومة وجود أي تمييز ديني، مؤكدة أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين، وأن القوانين لا تتضمن بنودًا تستثني البهائيين من الحقوق المدنية كالجنسية أو التعليم أو الرعاية الصحية، شككت الجامعة البهائية في هذه التصريحات، مؤكدة استمرار السلطات في «اضطهاد البهائيين على أساس معتقداتهم».

وتحدث البيان عن «قيود صارمة» تشمل منع تسجيل عقود الزواج، وقصر أماكن الدفن على مقبرة واحدة شارفت على الامتلاء، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على التعليم والتوظيف، وضغوط على أفراد المجتمع للابتعاد عن البهائيين اجتماعيًا ومهنيًا.

ونقل البيان عن صبا حداد، ممثلة الجامعة في جنيف، قولها إن «السلطات المصرية لا تزال تستهدف البهائيين بسبب معتقداتهم، في تناقض صارخ مع ما تعلنه من التزام بالتعددية وحقوق الإنسان». ودعت الحكومة إلى «إنهاء جميع أشكال الاضطهاد، واستعادة الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة للبهائيين.

وأضافت أن رد الحكومة المصرية على مخاوف الأمم المتحدة، والذي تضمن رفضًا قاطعًا لكافة الادعاءات، «يعكس غياب الإرادة السياسية للاعتراف بواقع يعاني منه مجتمع ديني بأكمله منذ عقود» مؤكدة أن «الوقت قد حان لتغيير هذا المسار».

وكانت حداد قد قالت في كلمتها أمام المجلس، إن واقع البهائيين في مصر مختلف عما جاء في رد الحكومة المصرية، التي أكدت أنه لا يوجد تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الدين، وأن الجميع متساوون في الحقوق ويتمتعون بالحماية. وأكدت أن الدولة المصرية تواصل رفض الاعتراف بزواج البهائيين، مما يحرمهم من أبسط الحقوق المدنية والقانونية، مثل تلك المتعلقة بالإقامة والميراث، كما يحرم أطفالهم من حقوق أساسية كاستخراج شهادات الميلاد، والحصول على التطعيمات، والتعليم، كما تمنعهم السلطات من استخدام مقابرهم الخاصة.

خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان

وتابعت: تواجه أم بهائية في مصر خطر الترحيل الوشيك والانفصال عن أطفالها، رغم وجود آليات متاحة للحصول على الجنسية المصرية.

وسبق أن أعربت الجامعة في بيان أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«تصعيد وتيرة سياسات اضطهاد المواطنين البهائيين في مصر» لافتة إلى أن البهائيين يتعرضون للعديد من المضايقات والحرمان من الحقوق المدنية، وتفريق العائلات والمراقبة المكثفة من قبل أجهزة الأمن.

ويواجه البهائيون في مصر صعوبات عدة في مصر، تبدأ بعدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهم؛ ما يحرم ذويهم من حقوقهم الشخصية، وصعوبة إدراج علامة (-) في خانة الديانة في بطاقة الهوية، التي تشير إلى الديانة البهائية، رغم حصول البعض منهم على أحكام قضائية، وتنتهي بأزمة دفن موتاهم.

ويواجه البهائيون صعوبة في إدراج علامة (ـ) في خانة الديانة في بطاقة الهوية، رغم إصدار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر منذ عام 2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.

وجاء الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.

وفيما يخص دفن الموتى، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر عام 2021 برفض إلزام محافظة الإسكندرية ـ شمال مصرـ بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، وينتفع بها المواطنون المسجلة في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-) باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة، ومخصصة حسب الانتماء الديني.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلة عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية المسجلة في أوراقهم الرسمية علامة (-) في خانة الديانة، تقدمت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية ومدير إدارة الجبانات في الإسكندرية بصفتهم، تطلب فيها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.

وسبقت الدعوى طلبات تقدم بها المواطنون المدعون إلى إدارة الجبانات في محافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب، ورفض المسؤولون في هذه الإدارات استلام الطلبات.

ووفق التقرير الذي أصدرته المبادرة تحت عنوان «تجاهل الموتى: أين ذهبت مقابر أحرار العقيدة والمؤمنين بأديان غير معترف بها؟» فإن الدولة المصرية خصصت حوالى عام 1850 قطعة أرض لدفن موتى المنتمين لغير الأديان الثلاثة من المقيمين في مصر، وسميت باسم «مقابر أحرار الفكر» أو «المقابر المدنية» ودفن فيها أيضا عدد من موتى البهائيين المصريين منذ بداية القرن العشرين حتى الستينيات، حيث توقف آنذاك الدفن في هذه المقبرة التي أعيد تخصيصها لإحدى الجمعيات المسيحية، ومنذ ذلك الوقت، يحاول البهائيون التقدم بطلبات إلى الجهات المختصة لتخصيص قطعة أرض بديلة لدفن موتاهم وقوبلت هذه الطلبات بالتجاهل. ويضرب التقرير أمثلة على عدد من الأديان غير المعترف بها كالبهائية، وشهود يهوه، والأحمديين، والشيعة.

ما هي البهائية؟

وحسب موقع «البهائيون في مصر» دخلت البهائية البلاد في ستينيات القرن التاسع عشر، وتأسس المحفل الروحاني المحلي للبهائيين في الإسكندرية عام 1924 وحُل بعد ذلك بقرار رسمي.

ويؤمن أتباع البهائية، التي دعا لها الميرزا حسين علي النوري المعروف بـ«بهاء الله» في إيران في منتصف القرن التاسع عشر، بوحدانية الإله وبرسالات الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية ورسالات أخرى.

وكانت للبهائيين مدافن أخرى في عدة مدن مصرية قبل عشرات السنين، لكن دفن موتاهم فيها لم يعد مسموحا اليوم.

لا توجد إحصاءات رسمية حول أعداد البهائيين في مصر الآن، لكنها كانت تُقدر بنحو 10 آلاف عندما حلت المحافل البهائية في البلاد في ستينيات القرن الماضي.

وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظّمة غير حكوميّة مسجلة لدى منظمة الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة.