الجامعة العبرية تعلق عمل محاضِرة عربية لموقفها من غزة.. ومعترضون: الأكاديميا الإسرائيلية جزء من منظومة الأبارتهايد

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجامعة العبرية في القدس علقت عمل البروفسور نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب مواقفها السياسية المناهضة للحرب على غزة.

وذكرت الهيئة الرسمية: “في خطوة استثنائية، قررت الجامعة العبرية تعليق عمل البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، التي تعمل محاضرة في قسم العلوم الاجتماعية”.

وأضافت أن القرار جاء “عقب تفوهات خطيرة أدلت بها، حيث أعربت عن فرحتها لخوف يهود منها عندما تتحدث اللغة العربية في الشارع، مدعية بأنهم مجرمون يستحقون ذلك”.

تعرضت المحاضرة والبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان لحملة تحريض عنصرية بعد نشر الجامعة العبرية رسالة تطالبها بتقديم استقالتها في أعقاب توقيعها على عريضة تطالب بوقف الحرب وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ وقّع على العريضة أكثر من أكاديميون من مختلف أرجاء العالم. pic.twitter.com/tLVCu1AqKD — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 10, 2023

وتابعت هيئة البث أن البرفيسور نادرة “اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية (في غزة)”.

وأدان التجمّع الطلابي الديمقراطي، وهو تجمع طلابي جامعي للمواطنين العرب في إسرائيل، قرار الجامعة العبرية “تعليق عمل البروفسور شلهوب كيفوركيان بسبب موقفها من الحرب على غزة”.

أبلغت الجامعة العبرية إحدى أعضاء هيئة التدريس التي قرأت على الإنترنت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب أن تفكر في ترك وظيفتها. وفي رسالة وجهها رئيس الجامعة ورئيستها إلى البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، كتبوا أن كلامها تحريضي ويمكن محاكمتها، لكنهم نادمون لأنها جزء من مجتمع الجامعة https://t.co/jZ5GhHCL6A — ̨نۨــﯡحۡ (@noahghoneim) October 29, 2023

وقال، في تصريح مكتوب، إنه “يستنكر هذه الخطوات التعسفية التي تستهدف كل صوت إنساني وأخلاقي يرفض الحرب الدموية في قطاع غزة، ويطالب بوقف هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي”.

وأعرب التجمّع الطلابي عن “اعتزازه الكبير بدور بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان وإنتاجها العلمي والأكاديمي الواسع والمهم”.

وأضاف أنها “تعتبر من أهم الباحثين على المستوى الدولي، ولها صولات وجولات في جامعات ومعاهد عالمية مرموقة، وموقفها الوطني والأخلاقي الصلب الذي تتخذه ضد الحرب والعدوان على أهلنا في قطاع غزة ومع حقوق شعبنا الفلسطيني رغم كل محاولات التضييق والملاحقة المستمرة عليها منذ فترة”.

الجامعة العبرية في القدس تقرر وقف المحاضرة في كلية الحقوق نادرة شلهوب كيفوركيان عن العملhttps://t.co/FGwRmgehAF — panet بانيت (@panetcoil) March 12, 2024

وتابع التجمع: أن “الأكاديميا الإسرائيلية أصبحت تلعب بشكل واضح دورها كجزء من منظومة الأبرتهايد والفصل العنصري وتتعامل وفقًا للعقلية الانتقامية السائدة في المجتمع الإسرائيلي”.

ولم تعلق الجامعة على قرار التعليق أو الموقف الرافض له.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)