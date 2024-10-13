“الجامعة العربية”: الإبادة الإسرائيلية شمال غزة هدفها التهجير

القاهرة: أدانت جامعة الدول العربية، الأحد، استمرار الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، واعتبرتها تنفيذا لمخططات التهجير.

جاء ذلك وفق تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، نقلها متحدث الجامعة جمال رشدي، عبر منصة “فيسبوك”، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإبادة الإسرائيلية في شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي.

وقال البيان، إن أبو الغيط، أدان “بأشد العبارات العملية الاسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها المئات ما بين شهيد وجريح”.

وأكد أبو الغيط، أن “إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة”.

وأوضح أن “هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير”.

وأشار إلى أن اسرائيل “توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب الإبادة بغزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوبه، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات”.

و”خطة الجنرالات” كشف عنها موقع “واي نت” العبري، في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتهدف إلى “تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة”.

الخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ”إجلاء السكان قسرا خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في 22 سبتمبر الماضي.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(وكالات)