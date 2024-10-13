“الجامعة العربية”: الإبادة الإسرائيلية شمال غزة هدفها التهجير

القاهرة: أدانت جامعة الدول العربية، الأحد، استمرار الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، واعتبرتها تنفيذا لمخططات التهجير.
جاء ذلك وفق تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، نقلها متحدث الجامعة جمال رشدي، عبر منصة “فيسبوك”، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإبادة الإسرائيلية في شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي.
وقال البيان، إن أبو الغيط، أدان “بأشد العبارات العملية الاسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها المئات ما بين شهيد وجريح”.
وأكد أبو الغيط، أن “إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة”.
وأوضح أن “هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير”.
وأشار إلى أن اسرائيل “توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب الإبادة بغزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوبه، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات”.
و”خطة الجنرالات” كشف عنها موقع “واي نت” العبري، في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتهدف إلى “تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة”.
الخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ”إجلاء السكان قسرا خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في 22 سبتمبر الماضي.
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
(وكالات)
شكرا على الخبر الجديد الذي صاح به النتن من مساء السابع. من اكتوبر مر عليه اثنى عشر شهرا و نقول لك صح النوم و لا تستفق منه بل اغرق في الاحلام راتبك الشهري تحاسب عليه امام الله و حسبي الله و نعم الوكيل
اين معاهدة الدفاع العربي المشترك؟؟
واين الجديد بهذا، و هل فعلا بقي اي قيمة لهذه الجامعة؟؟؟
ليش مغلب حالك وتدين باشد العبارات؟؟؟
خلي لك شوية عبارات قاسية وشديدة للمجازر القادمة.
لا سامح الله كل من خان القضية الفلسطينية وسكت على المجازر والإبادة في فلسطين و لبنان.
100 سنة وانتم تنددون وهؤلاء المجرمون يقتلون ويعبثون في الأرض، ماجدوي من هذه الجامعة تأكلون أموال الناس بالباطل… ان كان لديكم ذرة من الرجولة ان تستقيلو جميعكم وان وتقفلو هذه المؤسسة إلا الابد. كرهنا العرب والعروبة
لو قامت الجامعة العربية ببناء جيش موحد للدفاع عن نفسها.. لم يكن للصهاينة أن يجرؤوا أبداً على ارتكاب هذه المجزرة
لكن الجامعة العربية تفضل العيش في عالمها الخيالي.. بدون حرب الجميع سعداء… 😴
ولو كان الأمر كذلك لما أنفقت أمريكا المليارات على الأسلحة !!
ما دور الجامعة العربية و هي تشاهد إبادة الأطفال يوميا، و منها بعض الدول تدعم الكيان الصهيوني الإرهابي بالمدينة على غرار الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر ، البحرين و المغرب و المملكة العلوية أرسلت حتى جنود لدعم الإرهاب الصهيوني لقتل الأطفال، ان كانت الجامعة العربية على صواب كانت تطلب من الدول المطبعة ان تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني و إن اقتضى الأمر حتى مع من داعموا الإرهاب الصهيوني مثل أمريكا و الغرب المنافق، لكن الجامعة العربية ستصبح عبرية لأنها في أيادي أعضاء من المطبعين.