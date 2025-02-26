الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا استفزاز أرعن يستهدف تثبيت واقع غير شرعي

القاهرةـ “القدس العربي”:

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الغارات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله، إن الاحتلال الإسرائيلي لأية أراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، غارات استهدفت عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق وفي ريف درعا في وقت متأخر من الليلة، كما توغلت للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.