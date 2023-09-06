الجامعة العربية تدعم ترشيح المغرب لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان العام المقبل

الرباط- القدس العربي: عبّر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء في القاهرة، عن دعمه لترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مجلس الجامعة، الذي ترأسه وزير الخارجية ناصر بوريطة، وافق أيضا على التوصيات الصادرة عن الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرزها المبادرات التي تقدمت بها المملكة المغربية لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال استضافة الرباط فعالية “الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان” في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وكذا من خلال إعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع “تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية”، فضلا عن إدراج بند “دعوة للانخراط في دينامية تنفيذ إعلان مراكش بشأن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، على جدول أعمال اللجنة.

M. Nasser Bourita a présidé, aujourd’hui au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, la séance d’ouverture de la 160ème session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.#جامعة_الدول_العربية

#رئاسة_المغرب_الدورة_160 pic.twitter.com/O8sB1LNqwc — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 6, 2023

واعتمد المجلس كذلك القرار المشترك الذي تقدم به المغرب وليبيا والإمارات تحت عنوان “نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليا على ضرورة منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وتستند هذه المبادرة المشتركة إلى القرار الأخير الذي قدمته الرباط إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بالنهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مكافحة خطاب الكراهية، والمرجعيات الأممية، بما فيها “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف” التي تم اعتمادها سنة 2012، تحت إشراف الأمم المتحدة/مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و”خطة عمل فاس للقيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2017.