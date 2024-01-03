الجامعة العربية ترفض وتدين مذكرة تفاهم إثيوبية لانتهاكها سيادة الصومال وسلامة أراضيها

القاهرة: أعربت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء عن رفضها وإدانتها لمذكرة تفاهم بين إثيوبيا و”أرض الصومال” لأنها تنتهك سيادة الصومال وسيادة أراضيها.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي، فقد أعربت الجامعة عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في أول كانون الثاني/يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و”أرض الصومال” باطلة ولاغية وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.

وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.

(د ب أ)