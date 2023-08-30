“الجبهة الداخلية” تنفي سقوط مسيرة إسرائيلية قبل عملية اغتيال بغزة.. وإسرائيل تناقش مخططات لمعركة متعددة الجبهات

غزة – “القدس العربي”:

تسبب التوتر الميداني الحاصل في هذه الأوقات مع دولة الاحتلال، واتخاذ المقاومة في قطاع غزة احتياطاتها الأمنية، خشية من تنفيذ عملية اغتيال تطال أحد قادتها، وسرت في القطاع إشاعة، حول تمكن المقاومة الفلسطينية من إسقاط طائرة إسرائيلية موجهة (بدون طيار)، قبل دخولها أحد الشقق السكنية غرب مدينة غزة، لتنفيذ هجوم هناك، وهو ما دفع بـ “الجبهة الداخلية” إلى نفي هذه الأنباء.

ووفرت البيئة الحالية في غزة، حيث يتوقع السكان وقوع عملية عسكرية إسرائيلية مباغتة، تتمثل في هجوم على مواقع المقاومة أو اغتيال أحد قادتها، البيئة الخصبة لانتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أنباء أثارت الخشية لدى السكان، من وقوع تصعيد عسكري، خاصة وأن المقاومة هددت بالرد على أي عمل عسكري إسرائيلي.

ولذلك، سارعت “الجبهة الداخلية” في قطاع غزة، إلى نفي الأنباء المتداولة حول إسقاط طائرة “كواد كابتر”، حاولت الدخول لشقة سكنية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وفي بيان أصدرته “الجبهة الداخلية”، جاء فيه “ننفي الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإسقاط طائرة “كواد كابتر” حاولت الدخول لإحدى الشقق السكنية بمدينة غزة”.

وأكدت في الوقت ذاته أن الهدف من تداول الشائعة هو “بث البلبلة بالشارع الفلسطيني في ظل زيادة تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة”.

وطالبت في الوقت ذاته المواطنين إلى الحذر وعدم المساهمة في تداول أية أخبار أو معلومات غير مؤكدة، لم تصدر عن الجهات الرسمية، بما يُعزّز الجبهة الداخلية في مواجهة تهديدات الاحتلال.

وجاء ذلك في ظل استمرار تهديدات الاحتلال لقيادة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي هدد فيها بشكل مباشر باغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، حيث سبق وأن استخدمت قوات الاحتلال تلك الطائرات المسيرة في عمليات اغتيال سابقة.

جدير ذكره، أن فصائل المقاومة في غزة، هددت بالرد على أي عمل عسكري يستهدف قادتها، كما هدد تنظيم حزب الله، بالرد على أي عملية اغتيال تطال أي من قادة المقاومة الفلسطينية الموجودين هناك.

وفي بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة، وجهت فصائل المقاومة، تحذيرات شديدة اللهجة لدولة الاحتلال، من مغبة القيام بعمليات اغتيال تطال قادة المقاومة، ومن استمرار هجماتها ضد مدينة القدس المحتلة.

وجاء في بيانها “إن رد الشعب الفلسطيني الموحد ومقاومته على ارتكاب أي حماقة من هذا النوع سيكون غير مسبوق، فما زال سيف القدس مشرعاً، وما زالت وحدة الساحات والجبهات ميدانا للمعركة القادمة”.

كما حذرت من استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، وقالت إنها تمثل “صاعق تفجير” يهدد بإشعال الحرب الدينية الشاملة، مشيرة إلى خطورة “الخطة الخمسية” التي أقرها الاحتلال قبل أيام، والهادفة إلى تهويد القدس.

وقد حذر أيضا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد حميد، في تصريحات تناقلتها مواقع قريبة من الحركة، من التهديدات التي يلوح بها الاحتلال باغتيال قادة المقاومة.

وقال “على العدو الصهيوني أن يحذر من خطأ حساباته وتقديراته والإقدام على استهداف قادة المقاومة في أي ساحة فلسطينية، فالقدرات العسكرية للمقاومة تعاظمت، وحنكتها العملية تزايدت، ومفاهيمها السياسية قد تطورت وأضحت محل إجماع إقليمي وعربي”.

هذا وقد أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة، صبيحة الأربعاء عدة صواريخ تجريبية تجاه بحر قطاع غزة، في سياق عمليات الاستعداد والتدريب، وهي صواريخ بالعادة تحمل رسائل إنذار للاحتلال، تؤكد فيها المقاومة جاهزيتها للرد وتوجيه تلك الصواريخ إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع، أو إلى مدن العمق الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت قبل يومين مناورة عسكرية على الجبهتين الشمالية والجنوبية في آن واحد، حاكت عدة سيناريوهات مقترحة في الحرب، ومنها إطلاق الصواريخ، وذلك على وقع ارتفاع حالة التوتر.