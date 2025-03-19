الجزائرية إيمان خليف تستهدف ذهبية أولمبية ثانية في لوس أنجليس 

الجزائر: قالت إيمان خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس وسط خلاف حول هويتها الجنسية، إنها عازمة على الدفاع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجليس 2028 مضيفة أنها لن تستسلم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا يمنع المتحولات جنسيا من المشاركة في المنافسات الرياضية للسيدات في الولايات المتحدة الشهر الماضي ووصف إيمان بأنها “ملاكم ذكر” في خطابه بعد توقيع الأمر.

وقالت الملاكمة الجزائرية في مقابلة مع قناة آي.تي.في: “سأعطيك إجابة واضحة، أنا لست متحولة جنسيا. هذا لا يهمني، ولا يخيفني”.

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاثنين الماضي بإدراج رياضة الملاكمة في أولمبياد لوس انجليس عام 2028 وقالت إيمان إنها تحلم بالاحتفاظ بلقبها في كاليفورنيا.

وقالت: “سأدافع بكل قوتي عن الميدالية الذهبية الثانية بالتأكيد في أمريكا، لوس أنجليس. أعتقد أنني إذا كنت أعمل في الماضي بنصف إمكاناتي، فإنني اليوم سأكون أكثر تحفيزا وإصرارا”.

واستبعد الاتحاد الدولي للملاكمة إيمان من بطولة العالم 2023، وأرجع السبب إلى عدم أهليتها الجنسية وذلك بعد خضوعها لاختبار.

لكن الاتحاد الدولي للملاكمة خسر الاعتراف الأولمبي به بسبب قضايا الحوكمة، وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية لإيمان بالمنافسة في باريس، ودافعت بقوة عن موقفها بعد انتقادات شديدة.

وحصلت هيئة منافسة للاتحاد الدولي للملاكمة، وهي الاتحاد العالمي للملاكمة، على اعتراف مؤقت باعتبارها الهيئة الحاكمة الجديدة للرياضة الشهر الماضي.

وتحتاج التوصية إلى موافقة نهائية من اللجنة الأولمبية الدولية في جلستها في اليونان، وقال الرئيس توماس باخ المنتهية ولايته إنه واثق من أن الجلسة ستوافق عليها.

وقالت إيمان: “في هذه المرحلة، أستطيع القول إن الاتحاد الدولي للملاكمة أصبح جزءا من الماضي. مثلما نقول في الجزائر، من ليس لديه ما يخفيه فلا يخاف”.

وكان النقاش حول إدراج الرياضيات المتحولات جنسيا في الرياضة النسائية قضية رئيسية في السباق الرئاسي للجنة الأولمبية الدولية، إذ من المقرر إجراء الانتخابات غدا الخميس.

وقالت إيمان: “آمل أن يتحلى الرئيس القادم للجنة الأولمبية الدولية بالروح الرياضية الحقيقية، وأن يظل ملتزما بالمبادئ الأولمبية، وأن يحافظ على قيم اللعب النظيف”.