الجزائرية سعاد عزي تحرز أول ذهبية في دورة الألعاب العربية- (فيديو)

الجزائر: توجت الجزائرية سعاد عزي بأول ميدالية ذهبية في الدورة الخامسة عشرة للألعاب العربية المقامة بالجزائر، بعد فوزها بسباق 10 كيلومترات مشي، في أول نهائيات بمنافسات ألعاب القوى التي انطلقت اليوم الثلاثاء، على ملعب “ميلود هدفي” بمدينة وهران غربي البلاد.

وقطعت عزي، مسافة السباق الذي شهد مشاركة ثلاث متسابقات فقط في 46 دقيقة و59 ثانية متقدمة على التونسية سيرين مرجي، صاحبت الميدالية الفضية ومواطنتها ميليسا تولوم الحائزة على الميدالية البرونزية.

كانت دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة انطلقت أمس الأول الأحد، بإجراء الجولة الافتتاحية لمسابقة كرة القدم التي تشهد مشاركة 8 منتخبات جرى توزيعها على مجموعتين.

(د ب أ)