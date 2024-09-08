رئاسيات الجزائر.. تبون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 94.65% من الأصوات وجدل حول نسبة المشاركةـ (فيديوهات)

أوراق الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع قبل فتح الصناديق في الجزائر العاصمة

الجزائر- “القدس العربي”: حقق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر، بحصوله على نسبة 94.65 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ الانتخابات بالجزائر.

وكانت التوقعات تضع الرئيس تبون (78 عاماً) في المرتبة الأولى، على اعتبار أنه يحظى بدعم الجيش وتحالف واسع من أحزاب السلطة.

حصل الرئيس تبون على نسبة 94.65 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ الانتخابات بالجزائر.. لكن نسبة المشاركة بلغت 23 بالمئة

وحاز المترشح المستقل عبد المجيد تبون، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، على 5 ملايين و329 ألفا و253، ما يمثل نسبة 94.65 بالمئة، بينما نال المترشح ‎حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم (الإسلامي الإخواني) على 178 ألفا و797 صوتا، ما يمثل نسبة 3.17 بالمئة. وحصل المترشح ‎أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية على 122 ألفا و146 صوتا، ما يمثل نسبة 2.16 بالمئة.

ووفق شرفي، فإن مجموع الأصوات المعبر عنها يمثل 5 ملايين و630 ألفا و196 صوتا لفائدة المترشحين الثلاثة، وهو ما يجعل نسبة المشاركة مع احتساب الأوراق البيضاء والملغاة، عند نسبة 23.12 بالمئة، من أصل عدد الناخبين داخل البلاد وخارجها البالغ 24 مليوناً و351 ألفاً و551 ناخباً، وفق معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً مسجلين داخل الجزائر، و865 ألفاً و490 خارجها).

وكانت نسبة المشاركة التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2019، بلغت 14ر41% داخل البلاد، مقابل 69ر8% خارجها.

تشكيك بالأرقام

واللافت أن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، بينها الرئيس تبون أصدرت لاحقا بيانا انتقدت فيه سلطة مراقبة الانتخابات وأرقامها.

وقبلها عبّرت الحملة الانتخابية للمرشح حساني شريف، عن “تفاجئها” بحصيلة الانتخابات الرئاسية و”ما ورد في إعلان رئيس السلطة المستقلة عن حصول مرشحها على 3 بالمئة من الأصوات فقط”.

وتحدث مدير الحملة، أحمد صادوق، لوسائل الإعلام المحلية عن “تناقض خطير بين محاضر تركيز النتائج المستلمة من اللجان الانتخابية الولائية مع ما تم التصريح به من أرقام في النسب وعدد الأصوات”.



وقال صادوق إن “الإحصائيات الرسمية تبين حصول حساني شريف على أكثر من 328 ألف صوت عبر 41 ولاية (محافظة) وليس 178 ألف وفق محاضر الفرز التي حصل عليها حزب حركة مجتمع السلم في 41 ولاية من أصل 58 محافظة”.

وصباح الأحد، أصدرت حملة المترشح حساني، بيانا، أعلنت فيه عن تسجيلها لبعض الخروقات، على عدم تسليم محاضر الفرز لممثلي بعض المترشحين والتصويت الجماعي بالوكالات.



من جانبها، نددت الحملة الانتخابية للمرشح أوشيش بما وصفته “التفاوت المثير للغرابة” بين “الأرقام المعلن عنها من طرف سلطة الانتخابات”.

وقالت في بيان لها إن “المحاضر التي بحوزتنا لـ35 ولاية أفرزت أكثر 214 ألف صوت معبر عنه لصالح أوشيش، في انتظار محاضر الولايات المتبقية وليس 122 ألفا و146 صوتا التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات”.

تأخر وجدل حول نسبة المشاركة

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلاً، امس السبت، بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.

وكان من المفترض أن يعطي محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، نسبة المشاركة على التاسعة والربع مساء أمس، لكنه تأخر بأكثر من ثلاث ساعات عن ذلك، ليعلن بعدها، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي ليلة السبت /الأحد، ما أسماه “معدل نسبة المشاركة الأولية” التي بلغت، حسبه، 48.03% داخل الوطن عند إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة ليلاً.

ومعدل نسبة المشاركة الذي وصل إلى 48.03 بالمئة، حسب شرفي، هو حاصل قسمة نسب المشاركة في كل الولايات الجزائرية على عدد الولايات. ويعني هذا، وفق متابعين، أن ولايات كبيرة من حيث عدد الهيئة الناخبة مثل العاصمة التي تكون فيها نسبة التصويت منخفضة تصبح مساوية لولايات أخرى عدد الهيئة الناخبة فيها ضئيل، وهو ما لا يعكس نسبة التصويت الكلية.

وبرر شرفي التأخر في إعلان نسبة المشاركة لتأخر وصول نتائج ولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وتمنراست أقصى جنوب البلاد، جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المنطقتان.

وكان شرفي أعلن أن معدل نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، بلغ 26.45% في الداخل، مقابل 18.31 % بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وضجّت مواقع التواصل بتعليقات وتساؤلات الجزائريين عن الكيفية التي قفزت فيها نسبة المشاركة في ظرف ثلاث ساعات من 26.45% إلى 03ر48 % داخل الوطن.

وكان شرفي أعلن أن نسبة المشاركة بلغت، لغاية الساعة 10:00 صباحاً، 04.56 بالمائة في أرض الوطن و14,56 بالمائة في الخارج.

وعاد ليقول إن نسبة المشاركة بلغت 13.11 بالمائة بحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الجزائر داخل الوطن. وبلغت النسبة في الخارج 16.18 بالمائة.

وجرت الانتخابات عموما في أجواء عادية في كامل أنحاء الجزائر، عكس سنة 2019 التي شهدت بعض مظاهر الاحتجاج في منطقة القبائل التي يغلب فيها اللسان الأمازيغي. والملاحظ أن منطقة القبائل المعروفة بتوجهها المقاطع بشكل كلي للانتخابات في السنوات الأخيرة، قد شهدت فيها النسبة ارتفاعا حتى وإن بقيت تحت سقف 10 بالمئة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً (7:00 ت.غ) لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.

ودون إيضاحات،كانت الرئاسة، أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أن تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر/ أيلول، بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ولاحقاً، قال تبون، الذي فاز بفترته الرئاسية الأولى في ديسمبر 2019، إن التبكير جاء لـ “أسباب فنية”، دون مزيد من التفاصيل.

واختار تبون، الذي يترشح مستقلاً، شعار “من أجل جزائر منتصرة”، وأعلنت أحزاب الموالاة، كجبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقاً) والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقل، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعمها له.

فيما اختار المترشح عبد العالي حساني شريف (57 عاماً)، وهو مهندس أشغال عمومية، “فرصة” شعاراً لحملته الدعائية.

أما الصحافي السابق ورئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش (41 عاماً)، فاستقر على عبارة “رؤية”.

وتعدّ هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

تبون: الجزائر أمام مرحلة مفصلية

وأكد تبون، بعد التصويت، أن بلاده أمام مرحلة مفصلية، وأن الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم “مصيرية للدولة والشعب”.

وقال، في تصريح للصحافة بعد تصويته بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة الجزائرية، إن “الحملة الانتخابية كانت نظيفة جداً، الفرسان (المرشحون) الثلاثة كانوا في المستوى، وأعطوا صورة مشرفة جداً عن الجزائر والديمقراطية، وأتمنى أن تكون قدوة للآخرين”.

وأضاف: “الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والأفريقي والمتوسطي، وبلادنا أمام مرحلة مفصلية لأن من سيفوز سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة لا رجوع من أجل تعزيز الحقوق وبناء ديمقراطية حقة وليس ديمقراطية الشعارات”.

ونوه تبون إلى أن العالم يشهد أن المواطن الجزائري يكتسب يوماً بعد يوم مزيداً من الحقوق، مشدداً على أنه سيعمل على تلبية كل طلباته ورغباته.

رهان نسبة المشاركة

ورغب تبون بـ”مشاركة مكثفة، فهذا هو الرهان الأول، إذ لم ينس أنه انتخب في العام 2019 بنسبة مشاركة ضعيفة، ويريد أن يكون رئيساً طبيعياً وليس منتخباً بشكل سيئ”، على ما أكد مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الجزائري حسني عبيدي.

وكانت الانتخابات التي حملته إلى كرسي الرئاسة قبل خمسة أعوام شهدت عزوفاً قياسياً بلغ 60 بالمئة، إذ كانت تظاهرات “الحراك” العارمة المطالبة بالديموقراطية لا تزال في أوجها. وحصل فيها على 58 بالمئة من الأصوات.

وفي مواجهة شبح عزوف أو مقاطعة مكثفة، بالنظر لانعدام رهانات أخرى هذا الاقتراع، قام تبون ومؤيّدوه، وكذلك فعل منافساه، بجولات عدة على امتداد البلاد منذ منتصف آب/ أغسطس داعين الناخبين إلى مشاركة قوية.

لكن مراقبين يؤكدون أن مجريات الحملة الانتخابية لم تحظ سوى باهتمام ضئيل، خصوصاً أنها جرت على غير العادة في عز الصيف في ظل حر شديد.

ركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين بالعمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهاناً بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد من العملة الصعبة.

على المستوى الخارجي، ساد الإجماع في مواقف المرشحين الثلاثة إزاء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب.

“العم تبون”

ووعد تبون، مستنداً إلى حصيلة اجتماعية واقتصادية محسنة، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلاً عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 400 ألف فرصة عمل، وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في إفريقيا”، بعد جنوب إفريقيا.

في ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة، تعهد الرئيس الذي يلقبه أنصاره بـ “عمي تبون”، إعطاء الشباب “المكانة التي يستحقونها”، علماً أنهم يمثلون نصف سكان البلاد وثلث الناخبين.

وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع “الجزائر الجديدة” لولاية ثانية، معتبراً أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد-19.

وتحدث يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية، عقب خروجه من مكتب التصويت بمسقط رأسه في ولاية تيزي وزو،عن “صناعة المستقبل والتخلي عن العزوف”.

أما عبد العالي حساني مرشح “حركة مجتمع السلم”، الذي صوّت ببلدية بئر خادم بالعاصمة، فقال إنه خاض هذه الانتخابات “بكل روح مسؤولية تجاه الوطن والشعب والقيم السياسية المستمدة من الحرية والشفافية والتداول على الحكم”.

وأردف: “الجزائر ستبقى دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر 1954. قمنا بجهد جبار حتى نصل إلى هذه اللحظة التاريخية”.

واعتبر المحلل الجزائري حسني عبيدي، في تصريح لفرانس برس، أن حصيلة تبون تعاني “خصاصاً في الديموقراطية” يمكن أن يشكّل عائقاً خلال ولايته الجديدة.

من جهتها أعربت “منظمة العفو الدولية” غير الحكومية، في بيان، في الثاني من أيلول/ سبتمبر عن قلقها من الوضع.

وقالت في تقرير: “شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تدهوراً مطرداً لوضع حقوق الإنسان. ومن المثير للقلق أن الوضع لا يزال قاتماً مع الانتخابات”.