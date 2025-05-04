الجزائري أمين غويري يواصل تألقه مع مارسيليا الفرنسي

ليل- فرنسا: واصل الدولي الجزائري أمين غويري هوايته في هز شباك المنافسين، بتسجيله هدفا في تعادل فريقه مارسيليا أمام مضيفه ليل 1-1، الأحد، على ملعب “بيير موروا” في الجولة 32 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح غويري باب التسجيل في الدقيقة 57، بعد هجمة منظمة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى أدريان رابيو داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليمررها عرضية لتجد الدولي الجزائري الذي حولها من لمسة واحدة في الشباك.

ورفع غويري البالغ من العمر 25 عاما، عدد مساهماته التهديفية إلى 11 (سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة) خلال 12 مباراة، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق الجنوب الفرنسي قادما من رين.

وتمكن البلجيكي فرنانديز باردو من إدراك التعادل لليل في الدقيقة 74، بتسديدة بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء، بعد تمريرة بالرأس من زميله الكندي جوناثان ديفيد.

ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع ليل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، ومتساويا في النقاط مع نيس، الرابع، وستراسبورغ، السادس.

وفي مباريات أخرى، فاز آنجير على مضيفه نانت 1-0، وبنفس النتيجة فاز بريست على ضيفه مونبلييه، كما تغلب لو هافر على أوكسير، ولانس على ليون بنتيجة واحدة 2-1.

(الأناضول)