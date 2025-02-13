الجزائري بن طالب يحصل على الضوء الأخضر للعودة بعد توقف قلبي رئوي

ليل: حصل الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد تسعة أشهر من تعرضه لتوقف قلبي رئوي وفقا لما أعلنه النادي الشمالي مساء الأربعاء.

وقال ليل في بيان: “بالنظر إلى آخر الفحوصات والنتائج الطبية، أصدرت اللجنة قرارا إيجابيا ووافقت على عودة اللاعب لممارسة كرة القدم في المنافسات الرسمية”.

كان بن طالب (30 عاما) تعرض لتوقف قلبي رئوي في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بعد موسم أول ناجح له مع الفريق.

خاض لاعب توتنهام الإنكليزي وشالكه الألماني السابق 34 مباراة مع ليل ضمن مختلف المسابقات، قدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.

منذ ذلك الحين، زوّد لاعب الوسط الدفاعي بجهاز مزيل الرجفان القلبي، وفقا لمصدر مقرب من النادي.

ومن الممكن أن يشكل هذا القرار الصادر عن اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي سابقة قانونية في فرنسا.

(أ ف ب)