الجزائري بن طالب يقود ليل للفوز على ستاد رين

ردة فعل الجزائري نبيل بن طالب بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى ستاد رين

باريس: قاد الجزائري نبيل بن طالب فريقه ليل للعودة بفوز ثمين خارج ملعبه أمام مضيفه ستاد رين بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب “روازهون”، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الفرنسي.

الدولي الجزائري شارك كبديل في الدقيقة 76، في أول مباراة رسمية له بعد غياب طويل دام 8 أشهر بسبب تعرضه لأزمة قلبية، احتاج معها تركيب جهاز منظم لضربات القلب، ليحصل بعدها على تصريح طبي بالعودة إلى الملاعب.

وبعد 4 دقائق فقط من مشاركته في المباراة، نجح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، في افتتاح التسجيل لليل بعد متابعة مثالية لكرة ارتدت من حارس رين أمام مرماه ليودعها بسهولة في الشباك.

وعزز الإنكليزي تشوبا اكبوم تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول بالدقيقة 44، ومؤكدا فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاثة.

ورفع ليل، بهذا الفوز، رصيده إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد ستاد رين عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباريات أخرى شهدت جميعها خسارة أصحاب الأرض، فاز أولمبيك ليون على مضيفه مونبلييه 4-1، ونيس على لو هافر 3-1، وستراسبورغ على لانس 2-0، وآنجير على ريمس 1-0.

(الأناضول)