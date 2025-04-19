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الجزائري رياض محرز يسجل رقما قياسيا في مسيرته بالأندية

منذ 13 دقيقة

رياض محرز

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الرياض: حقق الدولي الجزائري رياض محرز، رقما قياسيا في مسيرته الاحترافية بالأندية، بعدما ساهم بأربعة أهداف في فوز فريقه الأهلي أمام ضيفه الفيحاء بخماسية نظيفة، الجمعة، في الجولة الـ28 للدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل محرز، البالغ من العمر 34 عاما، هدفا وصنع 3 آخرين خلال المواجهة، وهو أكبر رصيد من المساهمة التهديفية خلال مسيرته مع أندية مانشستر سيتي، وليستر سيتي الإنكليزيين، ولو هافر الفرنسي.
لكن الدولي الجزائري سبق وحقق هذا الإنجاز مع منتخب بلاده عندما صنع 4 أهداف، في 25 مارس/آذار 2016، في فوز منتخب الجزائر على إثيوبيا (7-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.
وسبق لمحرز أن ساهم بثلاثة أهداف 14 مرة (7 مع مانشستر سيتي، و4 مع منتخب الجزائر، ومرتين مع ليستر سيتي، ومرة مع لو هافر).
وبفضل تمريراته الحاسمة الـ3، رفع محرز، رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 31 (سجل 14 هدفا، وصنع 17 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة لعبها في مختلف المنافسات.
(الأناضول)

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