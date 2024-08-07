الجزائري سجاتي يتأهل لقبل نهائي سباق 800 متر في الأولمبياد

باريس: تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي، بسهولة، اليوم الأربعاء، إلى قبل نهائي سباق 800 متر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق سجاتي المركز الأول في المجموعة التصفوية الرابعة بتوقيت دقيقة و45 ثانية و84 جزءا من الثانية.

وسجل سجاتي ثالث أسرع زمن في التصفيات لسباق 800 متر.

في المقابل، فشل العداء الجزائري محمد علي قواند، في التأهل مباشرة إلى قبل نهائي السباق.

وحقق قواند المركز السابع في المجموعة التصفوية الثانية بعدما أنهى السباق في زمن بلغ دقيقة و47 ثانية و34 جزءا من الثانية.

كما احتل العداء الجزائري سليمان مولا المركز الأخير بالمجموعة التصفوية السادسة والأخيرة لسباق 800 متر، مسجلا زمنا بلغ دقيقة و46 ثانية و71 جزءا من الثانية.

وسيخوض مولا غدا الخميس، سباق الترضية في محاولة لبلوغ قبل النهائي المقرر بعد غد الجمعة، شأنه شأن مواطنه محمد علي قواند.

(د ب أ)